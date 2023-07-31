Омбудсмен ХМАО обратилась к Москальковой за помощью в поиске военнослужащего

Омбудсмен ХМАО обратилась за помощью к Татьяне Москальковой (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова обратилась к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой за помощью в поиске военнослужащего из Нижневартовска Валерия Федорова, который уже две недели не выходит на связь с родственниками из зоны СВО. Об этом URA.RU сообщила сама Стребкова.

«С учетом сложившейся практики уполномоченным незамедлительно направлено ходатайство в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой об оказании всевозможного содействия в поиске Валерия Владиславовича, получении объективной информации о его жизни и здоровье при взаимодействии с Министерством обороны РФ, и другими заинтересованными государственными органами, общественными организациями, межведомственными структурами. О чем заявитель (мама военнослужащего — прим. URA.RU) письменно проинформирована», — сообщила Стребкова агентству.

Военнослужащий перестал выходить на связь 15 июля. По словам омбудсмена, на данный момент каких-либо сведений о месте нахождения Федорова нет, ведутся поиски. 18 июля родителей югорчанина оповестили о его гибели. В telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия» было опубликовано обращение матери пропавшего к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поисках сына. «В части сказали, что подорвалась машина, на которой его везли. Но официальных данных о смерти нет. Если он погиб, прошу, верните его, чтобы мать и отец могли его оплакать. Если он в госпитале, прошу вас сообщить об этом», — сказала женщина в видеообращении.

Ранее URA.RU писало о том, что Стребкова посодействовала возвращению военнопленных югорчан. Тогда вместе с пленными солдатами из Нижневартовска и Кондинского района удалось вернуть еще двух военных — жителей Свердловской и Челябинской областей.