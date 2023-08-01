Эксперт раскрыл, зачем УГМК меняет форму правления на заводах

Аналитик Хазанов: вывод УГМК ключевых предприятий из-под управления связан с санкциями США

УГМК вывел из-под прямого управления три предприятия, поставив туда гендиректоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смена Уральской горно-металлургической компанией структуры управления тремя ключевыми предприятиями может быть напрямую связана с санкциями США. Таким мнением с URA.U поделился эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Если раньше УГМК выполняла функции управляющей компании на Челябинском цинковом заводе (ЧЦЗ), Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) и на «Святогоре»,то теперь на заводах поставили генеральных директоров.

«Вывод УГМК трех ключевых своих предприятий из-под собственного управления может быть напрямую связан с недавними санкциями против нее со стороны США: компания может подстраховываться на случай проблем с поставками иностранного оборудования или проведения каких-либо платежей, связанных с зарубежными контрагентами. Правда, из данной тройки только ЧЦЗ может вести поставки за пределы России, причем не цинка (он практически целиком используется на внутреннем рынке плюс еще завозится из Казахстана и Узбекистана), а кадмия или индия», — поделился собеседник агентства.

При этом вероятно, что УГМК продолжит координировать работу заводов, и в пользу этого говорит тот факт, что посты генеральных директоров заняли прежние руководители. «Соответственно, по логике вещей, они будут и дальше выполнять указания из УГМК», — добавляет Хазанов.

20 июля минфин США внес УГМК в санкционный список. Собеседник предполагает, что из-за этого у компании могут возникнуть трудности с заграничными клиентами, ведь, сотрудничая с ней, они тоже могут попасть под американские санкции. Кроме того нельзя исключать падения объемов экспорта. «Обращает внимание, что еще до санкций с сайта УГМК исчезло упоминание про вошедшую в ее состав в 2015 году французскую группу Gindre — словно в УГМК заранее к санкциям готовились», — делится наблюдениями Леонид Хазанов.