02 августа 2023

В Магнитогорске мать напала с ножом на сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ударила сына ножом в живот Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) престарелая женщина напала с ножом на собственного сына. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она нанесла ему, как минимум, один удар в живот.

«70-летняя пенсионерка ударила своего сына ножом в живот. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где ему была оказана помощь», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мать уже задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что необходимо обратиться в СКР. В пресс-службе СКР по региону пообещали уточнить информацию.

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В Магнитогорске (Челябинская область) престарелая женщина напала с ножом на собственного сына. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она нанесла ему, как минимум, один удар в живот. «70-летняя пенсионерка ударила своего сына ножом в живот. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где ему была оказана помощь», — рассказал источник. По данным URA.RU, мать уже задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что необходимо обратиться в СКР. В пресс-службе СКР по региону пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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