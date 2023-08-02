В Магнитогорске мать напала с ножом на сына

03 августа 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Женщина ударила сына ножом в живот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) престарелая женщина напала с ножом на собственного сына. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она нанесла ему, как минимум, один удар в живот. «70-летняя пенсионерка ударила своего сына ножом в живот. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где ему была оказана помощь», — рассказал источник. По данным URA.RU, мать уже задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что необходимо обратиться в СКР. В пресс-службе СКР по региону пообещали уточнить информацию.

В Магнитогорске (Челябинская область) престарелая женщина напала с ножом на собственного сына. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, она нанесла ему, как минимум, один удар в живот. «70-летняя пенсионерка ударила своего сына ножом в живот. Мужчина был доставлен в городскую больницу, где ему была оказана помощь», — рассказал источник. По данным URA.RU, мать уже задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Магнитогорску. Там сообщили, что необходимо обратиться в СКР. В пресс-службе СКР по региону пообещали уточнить информацию.