Челябинцы за два месяца закупили сладости на рекордные суммы

03 августа 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

В Копейске покупатель приобрел 175 тортов за один раз Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Челябинской области в июне и июле совершили несколько покупок сладостей на рекордно большие суммы. Особенно отличились покупатели из Копейска, Челябинска и Златоуста, сообщили URA.RU аналитики системы сервисов «Контур. Маркет». «Самый большой чек сформировали в Копейске: это 175 тортов на сумму 210 тысяч рублей. В Челябинске в одном магазине закупили 470 упаковок печенья „Курабье“ на 206 тысяч рублей, в другом — 306 упаковок кунжутного печенья на 183 тысячи рублей», — приводят аналитики статистику продаж за два летних месяца. В Златоусте в одном из магазинов куплены кофейные пирожные на 142 тысячи рублей. Также среди дорогостоящих покупок оказались чайник за 340 тысяч рублей, приобретенный в Снежинске, и оптовая закупка банок в Миассе — 2,1 тысячи штук за 51 тысячу рублей.

Жители Челябинской области в июне и июле совершили несколько покупок сладостей на рекордно большие суммы. Особенно отличились покупатели из Копейска, Челябинска и Златоуста, сообщили URA.RU аналитики системы сервисов «Контур. Маркет». «Самый большой чек сформировали в Копейске: это 175 тортов на сумму 210 тысяч рублей. В Челябинске в одном магазине закупили 470 упаковок печенья „Курабье“ на 206 тысяч рублей, в другом — 306 упаковок кунжутного печенья на 183 тысячи рублей», — приводят аналитики статистику продаж за два летних месяца. В Златоусте в одном из магазинов куплены кофейные пирожные на 142 тысячи рублей. Также среди дорогостоящих покупок оказались чайник за 340 тысяч рублей, приобретенный в Снежинске, и оптовая закупка банок в Миассе — 2,1 тысячи штук за 51 тысячу рублей.