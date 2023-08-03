Челябинцы за два месяца закупили сладости на рекордные суммы

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Открытие ресторана "Итальянцы". Екатеринбург, торт, десерт, ресторан, кондитер, итальянцы ресторан
В Копейске покупатель приобрел 175 тортов за один раз Фото:

Жители Челябинской области в июне и июле совершили несколько покупок сладостей на рекордно большие суммы. Особенно отличились покупатели из Копейска, Челябинска и Златоуста, сообщили URA.RU аналитики системы сервисов «Контур. Маркет».

«Самый большой чек сформировали в Копейске: это 175 тортов на сумму 210 тысяч рублей. В Челябинске в одном магазине закупили 470 упаковок печенья „Курабье“ на 206 тысяч рублей, в другом — 306 упаковок кунжутного печенья на 183 тысячи рублей», — приводят аналитики статистику продаж за два летних месяца.

В Златоусте в одном из магазинов куплены кофейные пирожные на 142 тысячи рублей. Также среди дорогостоящих покупок оказались чайник за 340 тысяч рублей, приобретенный в Снежинске, и оптовая закупка банок в Миассе — 2,1 тысячи штук за 51 тысячу рублей.

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Жители Челябинской области в июне и июле совершили несколько покупок сладостей на рекордно большие суммы. Особенно отличились покупатели из Копейска, Челябинска и Златоуста, сообщили URA.RU аналитики системы сервисов «Контур. Маркет». «Самый большой чек сформировали в Копейске: это 175 тортов на сумму 210 тысяч рублей. В Челябинске в одном магазине закупили 470 упаковок печенья „Курабье“ на 206 тысяч рублей, в другом — 306 упаковок кунжутного печенья на 183 тысячи рублей», — приводят аналитики статистику продаж за два летних месяца. В Златоусте в одном из магазинов куплены кофейные пирожные на 142 тысячи рублей. Также среди дорогостоящих покупок оказались чайник за 340 тысяч рублей, приобретенный в Снежинске, и оптовая закупка банок в Миассе — 2,1 тысячи штук за 51 тысячу рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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