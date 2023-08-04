СБУ заявила, что Беларусь отправит ЧВК «Вагнер» на Украину

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
В СБУ заявили, что РФ хочет использовать ЧВК «Вагнер» для развязывания конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия якобы намерена использовать ЧВК «Вагнер» для вовлечения Белоруссии в масштабный конфликт с Украиной. Об этом заявили в украинской Службе безопасности.

«СБУ установила, что Россия хочет использовать ЧВК „Вагнер“ для вовлечения Белоруссии в полномасштабный конфликт против Украины», — заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в соцсетях. По его словам, якобы готовятся провокации со стороны ЧВК под чужим флагом. Однако Дехтяренко не привел никаких доказательств к своим словам.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

После неудачного мятежа, устроенного бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он и его армия отправились в Белоруссию и перестали иметь отношение к российским вооруженным силам. С тех пор многие приграничные с белорусской территорией страны начали беспокоиться из-за якобы угрозы нападения частной компании со стороны республики.

Так, военную технику к границам начала стягивать Польша. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сказав, что нахождение бойцов «Вагнера» на польской границе является делом Белоруссии, как суверенного государства.

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Россия якобы намерена использовать ЧВК «Вагнер» для вовлечения Белоруссии в масштабный конфликт с Украиной. Об этом заявили в украинской Службе безопасности. «СБУ установила, что Россия хочет использовать ЧВК „Вагнер“ для вовлечения Белоруссии в полномасштабный конфликт против Украины», — заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в соцсетях. По его словам, якобы готовятся провокации со стороны ЧВК под чужим флагом. Однако Дехтяренко не привел никаких доказательств к своим словам. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. После неудачного мятежа, устроенного бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он и его армия отправились в Белоруссию и перестали иметь отношение к российским вооруженным силам. С тех пор многие приграничные с белорусской территорией страны начали беспокоиться из-за якобы угрозы нападения частной компании со стороны республики. Так, военную технику к границам начала стягивать Польша. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сказав, что нахождение бойцов «Вагнера» на польской границе является делом Белоруссии, как суверенного государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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