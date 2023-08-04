СБУ заявила, что Беларусь отправит ЧВК «Вагнер» на Украину

Россия якобы намерена использовать ЧВК «Вагнер» для вовлечения Белоруссии в масштабный конфликт с Украиной. Об этом заявили в украинской Службе безопасности.
«СБУ установила, что Россия хочет использовать ЧВК „Вагнер“ для вовлечения Белоруссии в полномасштабный конфликт против Украины», — заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в соцсетях. По его словам, якобы готовятся провокации со стороны ЧВК под чужим флагом. Однако Дехтяренко не привел никаких доказательств к своим словам.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
После неудачного мятежа, устроенного бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он и его армия отправились в Белоруссию и перестали иметь отношение к российским вооруженным силам. С тех пор многие приграничные с белорусской территорией страны начали беспокоиться из-за якобы угрозы нападения частной компании со стороны республики.
Так, военную технику к границам начала стягивать Польша. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сказав, что нахождение бойцов «Вагнера» на польской границе является делом Белоруссии, как суверенного государства.
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