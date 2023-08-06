Челябинка на сутки застряла в колодце, решив сократить дорогу

07 августа 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Пенсионерка звала на помощь всю ночь, но крики услышали лишь к утру Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 70-летняя пенсионерка днем 6 августа провалилась в колодец на глубину трех метров. Крики о помощи услышали лишь в пять утра следующего дня, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Со слов 70-летней пострадавшей еще вчера днем, сокращая дорогу, она провалилась в колодец на глубину трех метров. Лишь в пять утра крик о помощи услышал сотрудник РЖД и немедленно сообщил о происшествии спасателям», — рассказали в ПСС. Женщина осознала, что у нее нет с собой телефона только после того, как отошла от шока и боли. Крики о помощи в вечер воскресенья результатов не дали. Мужчина, нашедший бабушку, не оставлял ее до конца спасательных работ. Пенсионерку вытащили альпинисты и передали медикам. Ее госпитализировали, чтобы установить серьезность травм.

В Златоусте (Челябинская область) 70-летняя пенсионерка днем 6 августа провалилась в колодец на глубину трех метров. Крики о помощи услышали лишь в пять утра следующего дня, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Со слов 70-летней пострадавшей еще вчера днем, сокращая дорогу, она провалилась в колодец на глубину трех метров. Лишь в пять утра крик о помощи услышал сотрудник РЖД и немедленно сообщил о происшествии спасателям», — рассказали в ПСС. Женщина осознала, что у нее нет с собой телефона только после того, как отошла от шока и боли. Крики о помощи в вечер воскресенья результатов не дали. Мужчина, нашедший бабушку, не оставлял ее до конца спасательных работ. Пенсионерку вытащили альпинисты и передали медикам. Ее госпитализировали, чтобы установить серьезность травм.