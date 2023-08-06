06 августа 2023

Челябинка на сутки застряла в колодце, решив сократить дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшее здание земской школы после пожара двухлетней давности. Екатеринбург, открытый колодец
Пенсионерка звала на помощь всю ночь, но крики услышали лишь к утру Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 70-летняя пенсионерка днем 6 августа провалилась в колодец на глубину трех метров. Крики о помощи услышали лишь в пять утра следующего дня, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Со слов 70-летней пострадавшей еще вчера днем, сокращая дорогу, она провалилась в колодец на глубину трех метров. Лишь в пять утра крик о помощи услышал сотрудник РЖД и немедленно сообщил о происшествии спасателям», — рассказали в ПСС.

Женщина осознала, что у нее нет с собой телефона только после того, как отошла от шока и боли. Крики о помощи в вечер воскресенья результатов не дали.

Мужчина, нашедший бабушку, не оставлял ее до конца спасательных работ. Пенсионерку вытащили альпинисты и передали медикам. Ее госпитализировали, чтобы установить серьезность травм.

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В Златоусте (Челябинская область) 70-летняя пенсионерка днем 6 августа провалилась в колодец на глубину трех метров. Крики о помощи услышали лишь в пять утра следующего дня, сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Со слов 70-летней пострадавшей еще вчера днем, сокращая дорогу, она провалилась в колодец на глубину трех метров. Лишь в пять утра крик о помощи услышал сотрудник РЖД и немедленно сообщил о происшествии спасателям», — рассказали в ПСС. Женщина осознала, что у нее нет с собой телефона только после того, как отошла от шока и боли. Крики о помощи в вечер воскресенья результатов не дали. Мужчина, нашедший бабушку, не оставлял ее до конца спасательных работ. Пенсионерку вытащили альпинисты и передали медикам. Ее госпитализировали, чтобы установить серьезность травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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