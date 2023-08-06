Суд вынес решение, важное для всех ФПГ на выборах в Екатеринбурге

Суд отказался снимать с выборов в Екатеринбурге сотрудника РМК

07 августа 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону Владислава Овчинникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес показательное решение. Оппозиция попыталась снять с выборов в гордуму главу волонтерского центра «Русской медной компании» (РМК) Владислава Овчинникова, победителя праймериз «Единой России» в округе №17, — за нарушение интеллектуальных прав. Но получила отказ. Иск подал соперник Овчинникова от «Яблока» Константин Акатьев. Он указал, что в листовках Овчинникова якобы незаконно использован логотип РМК. После подачи Акатьевым иска Овчинников предоставил в суд разрешение от РМК на использование им товарного знака. Однако, настаивал истец, соответствующий документ должен был зарегистрировать Роспатент. Заседание проходило утром 7 августа. Мотивировочная часть будет готова позднее. В разговоре с URA.RU Акатьев назвал вердикт «противозаконным и противоречащим нормам Гражданского кодекса». По данным агентства, точно таким же путем в некоторых округах готовы пойти соперники промэрских кандидатов от других крупных компаний — в частности, УГМК (округа №3 и №5) и «Реновы» (№1 и №2). Источник URA.RU в штабе мэрии поделился, что политконсультанты, предвидя это, подстраховались и необходимые бумаги — о безвозмездном использовании брендов — заранее оформили. Похожее разбирательство проходило в 2022 году в Асбесте. Кандидат в местную думу Александр Козицин пытался аннулировать выдвижение единоросса Сергея Ларионова в округе №1 за использование «художественно-графического изображения» «За родной Асбест», фотографии «Карьер-Город» и фотографии «Детская библиотека» (правообладатель — FLY-URAL.RU), а также изображение дизайн-проекта «Асбест-парка». Однако проиграл сначала в горсуде, а потом и в областном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес показательное решение. Оппозиция попыталась снять с выборов в гордуму главу волонтерского центра «Русской медной компании» (РМК) Владислава Овчинникова, победителя праймериз «Единой России» в округе №17, — за нарушение интеллектуальных прав. Но получила отказ. Иск подал соперник Овчинникова от «Яблока» Константин Акатьев. Он указал, что в листовках Овчинникова якобы незаконно использован логотип РМК. После подачи Акатьевым иска Овчинников предоставил в суд разрешение от РМК на использование им товарного знака. Однако, настаивал истец, соответствующий документ должен был зарегистрировать Роспатент. Заседание проходило утром 7 августа. Мотивировочная часть будет готова позднее. В разговоре с URA.RU Акатьев назвал вердикт «противозаконным и противоречащим нормам Гражданского кодекса». По данным агентства, точно таким же путем в некоторых округах готовы пойти соперники промэрских кандидатов от других крупных компаний — в частности, УГМК (округа №3 и №5) и «Реновы» (№1 и №2). Источник URA.RU в штабе мэрии поделился, что политконсультанты, предвидя это, подстраховались и необходимые бумаги — о безвозмездном использовании брендов — заранее оформили. Похожее разбирательство проходило в 2022 году в Асбесте. Кандидат в местную думу Александр Козицин пытался аннулировать выдвижение единоросса Сергея Ларионова в округе №1 за использование «художественно-графического изображения» «За родной Асбест», фотографии «Карьер-Город» и фотографии «Детская библиотека» (правообладатель — FLY-URAL.RU), а также изображение дизайн-проекта «Асбест-парка». Однако проиграл сначала в горсуде, а потом и в областном.