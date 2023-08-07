Пропавшую в Свердловской области пенсионерку нашли мертвой

Веру Градопольцеву искали с 23 июля
Пропавшую в поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Поиски Веры Градопольцевой велись с 23 июля. Причины смерти не уточняются.
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