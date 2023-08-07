07 августа 2023

Пропавшую в Свердловской области пенсионерку нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Веру Градопольцеву искали с 23 июля Фото:

Пропавшую в поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Поиски Веры Градопольцевой велись с 23 июля. Причины смерти не уточняются.

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Пропавшую в поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Поиски Веры Градопольцевой велись с 23 июля. Причины смерти не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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