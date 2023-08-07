Пропавшую в Свердловской области пенсионерку нашли мертвой

08 августа 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Веру Градопольцеву искали с 23 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавшую в поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Поиски Веры Градопольцевой велись с 23 июля. Причины смерти не уточняются.

Пропавшую в поселке Валериановск (Качканарский городской округ, Свердловская область) 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Поиски Веры Градопольцевой велись с 23 июля. Причины смерти не уточняются.