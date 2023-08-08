«Новые люди» провели круглый стол по теме искусственного интеллекта Фото предоставлено участниками мероприятия

Нейросети могут ставить диагнозы екатеринбуржцам и следить за безопасностью в школах. Такие мысли высказали участники круглого стола, посвященного роли и вызовам внедрения искусственного интеллекта в Екатеринбурге. Его организовала партия «Новые люди», передает корреспондент URA.RU.

«Спикеры представили разнообразные точки зрения по вопросу роли искусственного интеллекта в обществе. Депутат Госдумы Антон Ткачев отметил, что не каждая технология заслуживает название ИИ. Нейросети, согласно его словам, представляют собой мощный инструмент для обработки и анализа больших данных. В этом контексте он привел пример Сингапура, где использование искусственного интеллекта помогло значительно оптимизировать городскую инфраструктуру», — рассказывают организаторы.

Гендиректор ГК «Априори» и кандидат в городскую думу от «Новых людей» Сергей Козлов отметил, что нейросети могут оказать помощь в медицине. Например, ставить диагнозы. Статистика показывает, что в 99% случаев диагнозы оказываются верными. Предприниматель и актер Ярослав Бородин предложил использовать искусственный интеллект в школах, в частности, для предотвращения стрельбы. Искусственный интеллект может распознавать подозрительных людей и передавать данные в полицию.

Нейросети в первую очередь должны служить помощниками людям, а не их полной заменой, отметил в свою очередь директор мебельной компании SevenMebel и кандидат в гордуму Дмитрий Дымшаков. «Это позволяет эффективно решать сложные задачи и оптимизировать процессы в различных сферах», — отметил он.

Предприниматель и кандидат в гордуму Михаил Осинцев выдвинул идею о внедрении ИИ, способного с помощью камер считывать уровень загрязнения выхлопными газами и регулировать транспортные потоки для снижения концентрации вредных веществ на определенных участках города. Этот подход может содействовать устойчивому развитию города и улучшению качества окружающей среды.

Ранее «Новые люди» провели круглый по теме взаимоотношений работников и работодателей. На нем, в частности, предложили повысить зарплату на размер инфляции в стране.

«Новые люди» не первый раз проводят круглый стол в Екатеринбурге Фото предоставлено участниками мероприятия