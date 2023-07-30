На круглом столе «Новых людей» предложили повысить зарплату свердловчанам

С такой инициативой выступили участники круглого стола, который организовали «Новые люди» Фото: URA.RU

Повышение зарплат на процент роста инфляции может снять напряжение между работодателем и работниками в Свердловской области. К такому выводы пришли участники тематического круглого стола, организованного региональным отделением партии «Новые люди». На мероприятии подняли еще ряд актуальных вопросов по теме взаимоотношений работодателей и работников.

«Спикеры обратили особое внимание на тот факт, что инфляция стремительно растет, а зарплаты почему-то нет. И если некоторые работодатели осознают этот дисбаланс и повышают оклады, то большинство просто закрывает глаза и пожимает плечами. Эксперты уверены, повышение заработной платы на процент роста инфляции способно сгладить многие углы конфликтов и позволит людям жить достойно», — рассказали организаторы мероприятия.

Среди участников круглого стола были представители и работников, и работодателей, а также предприниматели Мария Терехова, Никита Лежанкин, Юлия Клепцова, основатель Центра правовой защиты «Стопшеф Право» Альберт Мустафин, кандидаты в депутаты городской думы Денис Истомин, Евгений Зайцев, вице-президент Союза малого среднего бизнеса в Свердловской области Артема Райзинг, директор «Клуба молодых промышленников» в регионе Денис Разумовский и другие общественные деятели.

Еще один ключевой вопрос помимо роста зарплат, который они обсудили — кто законодательно защищен больше: работник или работодатель? Например, не в пользу работников играет использование гражданско-правовых договоров, которые лишают их прав, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. А также отсутствие информированности о том, что неофициальное трудоустройство плохо влияет на будущий размер пенсии. Государству стоит вмешиваться как регулятору во взаимоотношения работников и работодателей, чтобы более детально разграничить права всех сторон в спорах и выработать единые правила честной игры.

Кандидаты в депутаты городской думы выступили с предложением о квотировании рабочих мест для студентов, пожилых и людей с инвалидностью. «Предполагается, что предприниматели будут освобождены от налогов и страховых взносов для данных категорий работников. Кроме того, была предложена разработка требований к работодателям, обязывающих их предоставлять точные причины отказа в приеме на работу», — рассказывают организаторы.

На круглом столе озвучили актуальные проблемы во взаимоотношениях работодателей и работников Фото: URA.RU