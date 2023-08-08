Ирина Текслер посетила новый храм в поселке Роза
Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер побывала на освящении нового храма в поселке Роза. С сентября при храме откроется воскресная школа.
«Храм может единовременно вместить более 100 человек. На прихрамовой территории построен дом, в котором разместилась воскресная школа. Настоятель храма иерей Алексей Спицын и два тренера-волонтера из числа прихожан начнут с 1 сентября занятия с детьми», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Православный приход в поселке Роза более 10 лет располагался в здании ЖЭКа. Новый храм построен в честь великомученика и целителя Пантелеимона.
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