Супруга челябинского губернатора побывала на освящении храма. Фото

08 августа 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер посетила новый храм в поселке Роза Фото: Илья Московец © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер побывала на освящении нового храма в поселке Роза. С сентября при храме откроется воскресная школа. «Храм может единовременно вместить более 100 человек. На прихрамовой территории построен дом, в котором разместилась воскресная школа. Настоятель храма иерей Алексей Спицын и два тренера-волонтера из числа прихожан начнут с 1 сентября занятия с детьми», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Православный приход в поселке Роза более 10 лет располагался в здании ЖЭКа. Новый храм построен в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Telegram-канал Ирины Текслер Telegram-канал Ирины Текслер

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер побывала на освящении нового храма в поселке Роза. С сентября при храме откроется воскресная школа. «Храм может единовременно вместить более 100 человек. На прихрамовой территории построен дом, в котором разместилась воскресная школа. Настоятель храма иерей Алексей Спицын и два тренера-волонтера из числа прихожан начнут с 1 сентября занятия с детьми», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Православный приход в поселке Роза более 10 лет располагался в здании ЖЭКа. Новый храм построен в честь великомученика и целителя Пантелеимона.