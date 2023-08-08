08 августа 2023

Фабрика «Юничел» в Челябинске выпустила антивандальные берцы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Челябинск, ботинки, военные, призыв, призывной пункт, берцы, обмундирование, снаряжение, экипировка, камуфляж, мобилизация, мобилизационный пункт
Берцы из Челябинска спасут от агрессивных жидкостей Фото:

Фабрика «Юничел» в Челябинске выпустила антивандальные берцы с повышенной защитой. Как рассказал гендиректор фабрики Владимир Денисенко, обувь отличает от аналогов низкая цена.

«Ботинки изготовлены из гидрофобных материалов — нубука и хрома толщиной 1,8 — 2 мм. Носочная и пяточная части усилены антивандальным и термопластичным материалами», — пояснил Денисенко.

Берцовая часть снабжена двойным межподкладом. На фабрике сообщили, что глухой клапан на язычке обуви предотвратит попадание внутрь обуви воды, снега и грязи. При этом вкладная полиуретановая стелька и подкладка сохранят тепло и не пропустят влагу. Все швы подклада проклеены специализированной термолентой, которая защитит от промокания. За счет использования полиуретановой подошвы обувь получилась достаточно легкой. Ее масло-бензостойкая нескользящая подошва не будет портиться даже при контакте с самыми агрессивными техническими жидкостями.

Челябинские берцы также будут устойчивы к перепадам температур. Продукт разработали в 2022 году на волне массового спроса на товары данного сегмента. Ежегодно Юничел» выпускает три миллиона пар обуви. Доля в общем производстве РФ составляет 10%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фабрика «Юничел» в Челябинске выпустила антивандальные берцы с повышенной защитой. Как рассказал гендиректор фабрики Владимир Денисенко, обувь отличает от аналогов низкая цена. «Ботинки изготовлены из гидрофобных материалов — нубука и хрома толщиной 1,8 — 2 мм. Носочная и пяточная части усилены антивандальным и термопластичным материалами», — пояснил Денисенко. Берцовая часть снабжена двойным межподкладом. На фабрике сообщили, что глухой клапан на язычке обуви предотвратит попадание внутрь обуви воды, снега и грязи. При этом вкладная полиуретановая стелька и подкладка сохранят тепло и не пропустят влагу. Все швы подклада проклеены специализированной термолентой, которая защитит от промокания. За счет использования полиуретановой подошвы обувь получилась достаточно легкой. Ее масло-бензостойкая нескользящая подошва не будет портиться даже при контакте с самыми агрессивными техническими жидкостями. Челябинские берцы также будут устойчивы к перепадам температур. Продукт разработали в 2022 году на волне массового спроса на товары данного сегмента. Ежегодно Юничел» выпускает три миллиона пар обуви. Доля в общем производстве РФ составляет 10%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...