Фабрика «Юничел» в Челябинске выпустила антивандальные берцы

09 августа 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Берцы из Челябинска спасут от агрессивных жидкостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фабрика «Юничел» в Челябинске выпустила антивандальные берцы с повышенной защитой. Как рассказал гендиректор фабрики Владимир Денисенко, обувь отличает от аналогов низкая цена. «Ботинки изготовлены из гидрофобных материалов — нубука и хрома толщиной 1,8 — 2 мм. Носочная и пяточная части усилены антивандальным и термопластичным материалами», — пояснил Денисенко. Берцовая часть снабжена двойным межподкладом. На фабрике сообщили, что глухой клапан на язычке обуви предотвратит попадание внутрь обуви воды, снега и грязи. При этом вкладная полиуретановая стелька и подкладка сохранят тепло и не пропустят влагу. Все швы подклада проклеены специализированной термолентой, которая защитит от промокания. За счет использования полиуретановой подошвы обувь получилась достаточно легкой. Ее масло-бензостойкая нескользящая подошва не будет портиться даже при контакте с самыми агрессивными техническими жидкостями. Челябинские берцы также будут устойчивы к перепадам температур. Продукт разработали в 2022 году на волне массового спроса на товары данного сегмента. Ежегодно Юничел» выпускает три миллиона пар обуви. Доля в общем производстве РФ составляет 10%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Фабрика «Юничел» в Челябинске выпустила антивандальные берцы с повышенной защитой. Как рассказал гендиректор фабрики Владимир Денисенко, обувь отличает от аналогов низкая цена. «Ботинки изготовлены из гидрофобных материалов — нубука и хрома толщиной 1,8 — 2 мм. Носочная и пяточная части усилены антивандальным и термопластичным материалами», — пояснил Денисенко. Берцовая часть снабжена двойным межподкладом. На фабрике сообщили, что глухой клапан на язычке обуви предотвратит попадание внутрь обуви воды, снега и грязи. При этом вкладная полиуретановая стелька и подкладка сохранят тепло и не пропустят влагу. Все швы подклада проклеены специализированной термолентой, которая защитит от промокания. За счет использования полиуретановой подошвы обувь получилась достаточно легкой. Ее масло-бензостойкая нескользящая подошва не будет портиться даже при контакте с самыми агрессивными техническими жидкостями. Челябинские берцы также будут устойчивы к перепадам температур. Продукт разработали в 2022 году на волне массового спроса на товары данного сегмента. Ежегодно Юничел» выпускает три миллиона пар обуви. Доля в общем производстве РФ составляет 10%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минпрома.