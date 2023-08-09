В ХМАО жители пожаловались на торговый комплекс, оккупировавший придомовые территории

Горожане недовольны скоплением мусора на территории «Городка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители домов 13 и 15 по ул. Мира пожаловались в мэрию Нижневартовска на торговый комплекс «Городок». Югорчане обвиняют руководство комплекса в незаконном присвоении территории близлежащих дворов. Об этом агентству URA.RU заявила экс-управдом одного из жилых зданий.

«Мы хотим, чтобы „Городок“ или администрация вернули нашу придомовую зону. Мы обратились в мэрию города, сейчас ждем от них ответ. Ранее обращались к генеральному директору холдинга, управляющего комплексом, но они проигнорировали наши запросы», — поделилась женщина.

Также бывший управдом сообщила, что жители близлежащих зданий недовольны большими скоплениями мусора на территории «Городка» и постоянному потоку машин внутри микрорайона. Кроме того жильцы домов 13 и 15 жалуются на сеть дорог проведенную через двор.

На момент публикации, с руководством торгового комплекса корреспонденту связаться не удалось. В администрации города агентству URA.RU рассказали, что земельный участок, на котором расположен торговый комплекс «Городок», в 2015 году на законных основаниях был предоставлен в собственность. А в 2022 году этот участок был разделен его собственником под торговый комплекс «Городок» и под трансформаторную подстанцию (объект электроснабжения).

«Все операции осуществлены в соответствие с действующим законодательством РФ. Если жители считают, что их права нарушены, они могут обратиться в судебные органы для защиты своих интересов», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало о том, что администрация Белого Яра передала под строительство территорию дома, в котором живут люди. Из-за ошибки межевания у здания отсутствует придомовая зона.