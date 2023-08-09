Под Екатеринбургом автомобилисты встали в 10-километровую пробку из-за аварии. Фото

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, пробка автомобильная
Движение затруднено возле поселка Лосиный Фото:

На 49 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись «Газель» и два грузовых автомобиля. Из-за аварии автомобилисты встали в 10-километровую пробку. О ДТП сообщает свердловская Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями „Ман“ и „Валдай“. В результате автоаварии два человека, водитель „Газели“ и пассажир „Валдая“, доставлены в больницу», — заявили в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее десятикилометровая пробка скопилась на Екатеринбургской кольцевой автодороге между Березовским и Верхней Пышмой. Причиной затора стало ДТП с пострадавшим.

Фото:

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На 49 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись «Газель» и два грузовых автомобиля. Из-за аварии автомобилисты встали в 10-километровую пробку. О ДТП сообщает свердловская Госавтоинспекция. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями „Ман“ и „Валдай“. В результате автоаварии два человека, водитель „Газели“ и пассажир „Валдая“, доставлены в больницу», — заявили в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Ранее десятикилометровая пробка скопилась на Екатеринбургской кольцевой автодороге между Березовским и Верхней Пышмой. Причиной затора стало ДТП с пострадавшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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