На 49 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись «Газель» и два грузовых автомобиля. Из-за аварии автомобилисты встали в 10-километровую пробку. О ДТП сообщает свердловская Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями „Ман“ и „Валдай“. В результате автоаварии два человека, водитель „Газели“ и пассажир „Валдая“, доставлены в больницу», — заявили в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее десятикилометровая пробка скопилась на Екатеринбургской кольцевой автодороге между Березовским и Верхней Пышмой. Причиной затора стало ДТП с пострадавшим.
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