Под Екатеринбургом автомобилисты встали в 10-километровую пробку из-за аварии. Фото

09 августа 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Движение затруднено возле поселка Лосиный Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На 49 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись «Газель» и два грузовых автомобиля. Из-за аварии автомобилисты встали в 10-километровую пробку. О ДТП сообщает свердловская Госавтоинспекция. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями „Ман“ и „Валдай“. В результате автоаварии два человека, водитель „Газели“ и пассажир „Валдая“, доставлены в больницу», — заявили в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Ранее десятикилометровая пробка скопилась на Екатеринбургской кольцевой автодороге между Березовским и Верхней Пышмой. Причиной затора стало ДТП с пострадавшим. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Скриншот с «Яндекс Карты»

На 49 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск столкнулись «Газель» и два грузовых автомобиля. Из-за аварии автомобилисты встали в 10-километровую пробку. О ДТП сообщает свердловская Госавтоинспекция. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями „Ман“ и „Валдай“. В результате автоаварии два человека, водитель „Газели“ и пассажир „Валдая“, доставлены в больницу», — заявили в пресс-службе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Ранее десятикилометровая пробка скопилась на Екатеринбургской кольцевой автодороге между Березовским и Верхней Пышмой. Причиной затора стало ДТП с пострадавшим.