В Екатеринбурге самокатчику сломали плечо в ДТП. Фото

09 августа 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Водитель электросамоката не спешился на пешеходном переходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На улице Академика Бардина в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего мужчину на электросамокате на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Мужчина на электросамокате, нарушая правила дорожного движения, пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в городскую больницу №36», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах дорожного происшествия. В ведомстве напомнили, что для пересечения проезжей части на пешеходном переходе необходимо спешиться с велосипеда или средства индивидуальной мобильности и убедиться в безопасности перехода.

На улице Академика Бардина в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего мужчину на электросамокате на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Мужчина на электросамокате, нарушая правила дорожного движения, пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в городскую больницу №36», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах дорожного происшествия. В ведомстве напомнили, что для пересечения проезжей части на пешеходном переходе необходимо спешиться с велосипеда или средства индивидуальной мобильности и убедиться в безопасности перехода.