На улице Академика Бардина в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего мужчину на электросамокате на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Мужчина на электросамокате, нарушая правила дорожного движения, пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в городскую больницу №36», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах дорожного происшествия. В ведомстве напомнили, что для пересечения проезжей части на пешеходном переходе необходимо спешиться с велосипеда или средства индивидуальной мобильности и убедиться в безопасности перехода.
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