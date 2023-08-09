В Екатеринбурге самокатчику сломали плечо в ДТП. Фото

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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
Водитель электросамоката не спешился на пешеходном переходе Фото:

На улице Академика Бардина в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего мужчину на электросамокате на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Мужчина на электросамокате, нарушая правила дорожного движения, пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в городскую больницу №36», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах дорожного происшествия. В ведомстве напомнили, что для пересечения проезжей части на пешеходном переходе необходимо спешиться с велосипеда или средства индивидуальной мобильности и убедиться в безопасности перехода.

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На улице Академика Бардина в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил 21-летнего мужчину на электросамокате на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «Мужчина на электросамокате, нарушая правила дорожного движения, пересекал нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. В результате ДТП молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в городскую больницу №36», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах дорожного происшествия. В ведомстве напомнили, что для пересечения проезжей части на пешеходном переходе необходимо спешиться с велосипеда или средства индивидуальной мобильности и убедиться в безопасности перехода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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