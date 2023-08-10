Свердловский СК проверяет комиссию, которая не заметила жалобы подростков о насилии

10 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

По данным источника, комиссия не защитила детей, пожаловавшихся на педагогов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет Свердловской области проверяет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Чкаловского района из-за бездействия после жалоб подростков о насилии. Источник рассказал URA.RU о двух эпизодах, на которые якобы не отреагировала комиссия. Оба произошли еще в прошлом году, но известно о них стало лишь в этом — после скандала в екатеринбургской спецшколе № 124. «Первый случай связан с насилием в 124-й спецшколе. В прошлом году оттуда сбежали подростки, которых нашли в Асбесте. На комиссии беглецы заявили, что в школе их унижали и били. Однако никаких мер после слов детей предпринято не было, а позже стало известно о сексуальном насилии в этом учреждении», — рассказал собеседник агентства. По утверждению источника, насильственные действия к подросткам были продемонстрированы прямо во время заседания той самой комиссии. По словам собеседника, один из сотрудников спецшколы якобы крепко удерживал мальчиков сзади за трусы, причиняя им физическую боль. «Может, он делал это для того, чтобы они не сказали лишнего. Но все это происходило на глазах участников комиссии и ими не пресеклось», — утверждает источник. Второй эпизод, к которому, предположительно, чкаловская КДН и ЗП проявила равнодушие, также случился в прошлом году. Как рассказал собеседник, тогда сотрудник техникума «Рифей» силой подстриг воспитанника, у которого, по его мнению, были слишком длинные волосы. После прилюдного унижения юноша, который воспитывается лишь бабушкой, забрал свои документы. Об этом случае якобы тоже сообщалось в чкаловскую КДН, но ничего предпринято не было. За комментарием URA.RU обратилось в саму КДН и ЗП Чкаловского района. Там попросили направить запрос, ответ на него на момент публикации не поступил. Также корреспондент обратился в пресс-службу регионального СКР. Там отказались от комментария. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет Свердловской области проверяет комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Чкаловского района из-за бездействия после жалоб подростков о насилии. Источник рассказал URA.RU о двух эпизодах, на которые якобы не отреагировала комиссия. Оба произошли еще в прошлом году, но известно о них стало лишь в этом — после скандала в екатеринбургской спецшколе № 124. «Первый случай связан с насилием в 124-й спецшколе. В прошлом году оттуда сбежали подростки, которых нашли в Асбесте. На комиссии беглецы заявили, что в школе их унижали и били. Однако никаких мер после слов детей предпринято не было, а позже стало известно о сексуальном насилии в этом учреждении», — рассказал собеседник агентства. По утверждению источника, насильственные действия к подросткам были продемонстрированы прямо во время заседания той самой комиссии. По словам собеседника, один из сотрудников спецшколы якобы крепко удерживал мальчиков сзади за трусы, причиняя им физическую боль. «Может, он делал это для того, чтобы они не сказали лишнего. Но все это происходило на глазах участников комиссии и ими не пресеклось», — утверждает источник. Второй эпизод, к которому, предположительно, чкаловская КДН и ЗП проявила равнодушие, также случился в прошлом году. Как рассказал собеседник, тогда сотрудник техникума «Рифей» силой подстриг воспитанника, у которого, по его мнению, были слишком длинные волосы. После прилюдного унижения юноша, который воспитывается лишь бабушкой, забрал свои документы. Об этом случае якобы тоже сообщалось в чкаловскую КДН, но ничего предпринято не было. За комментарием URA.RU обратилось в саму КДН и ЗП Чкаловского района. Там попросили направить запрос, ответ на него на момент публикации не поступил. Также корреспондент обратился в пресс-службу регионального СКР. Там отказались от комментария.