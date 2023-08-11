Балицкий назвал главный плюс для Украины от сотрудничества с Россией

Балицкий: Украина могла бы восстановить экономику, сотрудничая с Россией

11 августа 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

У Украины на сегодня нет будущего, отметил Евгений Балицкий Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины нет будущего из-за сотрудничества с Западом. Если бы Украина сотрудничала с Россией, то в ней работала бы промышленность и мощная экономика, а сама страна оставалась бы целой. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «У Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. <…> Если бы вектор был бы с Россией, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня шансов нет», — сказал Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, форму взаимодействия между странами можно было бы реализовать, например, через таможенный союз. Сейчас же, уточнил Балицкий, жители новых регионов, в том числе и Запорожской области, уже никак не связывают себя с Киевом. У Украины нет будущего, добавил он. В конце июля Украина получила от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов на восстановление собственной экономики. В банке предположили, что для полного восстановление понадобится не менее 411 миллиардов долларов.

У Украины нет будущего из-за сотрудничества с Западом. Если бы Украина сотрудничала с Россией, то в ней работала бы промышленность и мощная экономика, а сама страна оставалась бы целой. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «У Украины, как страны, будущего нет. Она не состоялась. <…> Если бы вектор был бы с Россией, то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая, и у Украины был бы шанс. Сегодня шансов нет», — сказал Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По его словам, форму взаимодействия между странами можно было бы реализовать, например, через таможенный союз. Сейчас же, уточнил Балицкий, жители новых регионов, в том числе и Запорожской области, уже никак не связывают себя с Киевом. У Украины нет будущего, добавил он. В конце июля Украина получила от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов на восстановление собственной экономики. В банке предположили, что для полного восстановление понадобится не менее 411 миллиардов долларов.