Турецкая авиакомпания отменила рейс из Челябинска в Анталью

Авиакомпания направила в аэропорт поправку об отмене рейса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания Corendon Airlines, обслуживающая рейсы из аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Турцию, отменила рейс в Анталью. Об этом 11 августа URA.RU сообщили источники в аэропорту.

«Рейс отменили по решению авиакомпании. От них пришла поправка в аэропорт», — сообщили URA.RU источники.

Информация об отмене рейса появилась на официальном сайте аэропорта. Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Анталью 11 августа в 16:40 по местному времени.

На звонок URA.RU в пресс-службе аэропорта не ответили. URA.RU направило официальный запрос представительству авиакомпании в России. Комментарий будет опубликован после получения.

О дополнительных рейсах в Турцию, обслуживаемых Corendon Airlines, стало известно в конце мая. Компания взяла на себя обязательства по обслуживанию полетов в Анталью.