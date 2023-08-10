10 августа 2023

Турецкая авиакомпания отменила рейс из Челябинска в Анталью

© Служба новостей «URA.RU»
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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, зал ожидания, билетные кассы, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов
Авиакомпания направила в аэропорт поправку об отмене рейса Фото:

Авиакомпания Corendon Airlines, обслуживающая рейсы из аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Турцию, отменила рейс в Анталью. Об этом 11 августа URA.RU сообщили источники в аэропорту.

«Рейс отменили по решению авиакомпании. От них пришла поправка в аэропорт», — сообщили URA.RU источники.

Информация об отмене рейса появилась на официальном сайте аэропорта. Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Анталью 11 августа в 16:40 по местному времени.

На звонок URA.RU в пресс-службе аэропорта не ответили. URA.RU направило официальный запрос представительству авиакомпании в России. Комментарий будет опубликован после получения.

О дополнительных рейсах в Турцию, обслуживаемых Corendon Airlines, стало известно в конце мая. Компания взяла на себя обязательства по обслуживанию полетов в Анталью.

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Авиакомпания Corendon Airlines, обслуживающая рейсы из аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Турцию, отменила рейс в Анталью. Об этом 11 августа URA.RU сообщили источники в аэропорту. «Рейс отменили по решению авиакомпании. От них пришла поправка в аэропорт», — сообщили URA.RU источники. Информация об отмене рейса появилась на официальном сайте аэропорта. Согласно онлайн-табло, самолет должен был вылететь в Анталью 11 августа в 16:40 по местному времени. На звонок URA.RU в пресс-службе аэропорта не ответили. URA.RU направило официальный запрос представительству авиакомпании в России. Комментарий будет опубликован после получения. О дополнительных рейсах в Турцию, обслуживаемых Corendon Airlines, стало известно в конце мая. Компания взяла на себя обязательства по обслуживанию полетов в Анталью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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