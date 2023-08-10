10 августа 2023

В Перми сожителей отправили в колонию за кражу детских санок, велосипеда и шоколадок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тобольск. Пермь, зона, колония, тюрьма, ИК, уфсин, охраняемый объект, колючая проволка
Сожителей судят уже не первый раз Фото:

Краснокамский городской суд отправил в колонию мужчину и женщину, которые жили вместе. Женщину признали виновной в восьми кражах: одних детских санок и семи шоколадок. А мужчину — в двух. Он украл велосипед и помог сожительнице с кражей санок.

«Приговором Краснокамского городского суда 31-летняя местная жительница признана виновной в совершении восьми краж, а ее 32-летний сожитель — в совершении двух. Женщина подозревается в хищении детских санок и шоколадных изделий из сетевых магазинов. Было установлено, что санки она украла вместе с сожителем. Также установлено, что мужчина в середине июля прошлого года совершил кражу велосипеда», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд приговорил пермячку к двум годам лишения свободы, а мужчину — к девяти месяцам. Оба сожителя отправятся в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Краснокамский городской суд отправил в колонию мужчину и женщину, которые жили вместе. Женщину признали виновной в восьми кражах: одних детских санок и семи шоколадок. А мужчину — в двух. Он украл велосипед и помог сожительнице с кражей санок. «Приговором Краснокамского городского суда 31-летняя местная жительница признана виновной в совершении восьми краж, а ее 32-летний сожитель — в совершении двух. Женщина подозревается в хищении детских санок и шоколадных изделий из сетевых магазинов. Было установлено, что санки она украла вместе с сожителем. Также установлено, что мужчина в середине июля прошлого года совершил кражу велосипеда», — сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. Суд приговорил пермячку к двум годам лишения свободы, а мужчину — к девяти месяцам. Оба сожителя отправятся в колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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