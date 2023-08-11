Подоляк: в России действует сеть украинских спецслужб

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Спецслужбы, действующие по РФ, контролирует СБУ и ГУР, заявил Михаил Подоляк Фото:

В России действует сеть украинских спецслужб. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал Михаил Подоляк в эфире украинскому телеканалу «24». Он уточнил, что к этому причастны как Главного управления Украины (ГУР), так и Службы безопасности Украины (СБУ). При этом он заявил, что в атаках по России задействованы «неустановленные» беспилотники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. ВСУ также брали ответственность за последние атаки по территории РФ. Это касается как Чонгарского моста, так и гражданских судов на Черном море.

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В России действует сеть украинских спецслужб. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал Михаил Подоляк в эфире украинскому телеканалу «24». Он уточнил, что к этому причастны как Главного управления Украины (ГУР), так и Службы безопасности Украины (СБУ). При этом он заявил, что в атаках по России задействованы «неустановленные» беспилотники. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. ВСУ также брали ответственность за последние атаки по территории РФ. Это касается как Чонгарского моста, так и гражданских судов на Черном море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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