Подоляк: в России действует сеть украинских спецслужб

11 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Спецслужбы, действующие по РФ, контролирует СБУ и ГУР, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины В России действует сеть украинских спецслужб. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал Михаил Подоляк в эфире украинскому телеканалу «24». Он уточнил, что к этому причастны как Главного управления Украины (ГУР), так и Службы безопасности Украины (СБУ). При этом он заявил, что в атаках по России задействованы «неустановленные» беспилотники. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. ВСУ также брали ответственность за последние атаки по территории РФ. Это касается как Чонгарского моста, так и гражданских судов на Черном море.

В России действует сеть украинских спецслужб. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России», — рассказал Михаил Подоляк в эфире украинскому телеканалу «24». Он уточнил, что к этому причастны как Главного управления Украины (ГУР), так и Службы безопасности Украины (СБУ). При этом он заявил, что в атаках по России задействованы «неустановленные» беспилотники. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев продолжит атаковать Москву и Санкт-Петербург. ВСУ также брали ответственность за последние атаки по территории РФ. Это касается как Чонгарского моста, так и гражданских судов на Черном море.