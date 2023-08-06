Украина взяла ответственность за удар по Чонгарскому мосту 06 августа 2023 в 21:24 Размер текста - 17 + ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту Фото: Marine Corps Sgt. Kyle C. Talbot / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удары по двум главным магистральным мостам — Чонгарскому и Геническому. Об этом рассказали в управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. «Силы обороны Украины поразили Чонгарский мост», — сообщается в telegram-канале управления ВСУ. Там добавили, что также удар был нанесен и по Геническому мосту. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ракетами Чонгарский мост и поселок Чонгар в Херсонской области. Также от обстрела пострадала школа. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем telegram-канале. Обстрел вызвал повреждения моста, но пострадавших жертв не оказалось. ВСУ нанесли удары по двум главным магистральным мостам — Чонгарскому и Геническому. Об этом рассказали в управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ. «Силы обороны Украины поразили Чонгарский мост», — сообщается в telegram-канале управления ВСУ. Там добавили, что также удар был нанесен и по Геническому мосту. Ранее стало известно, что ВСУ атаковали ракетами Чонгарский мост и поселок Чонгар в Херсонской области. Также от обстрела пострадала школа. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем telegram-канале. Обстрел вызвал повреждения моста, но пострадавших жертв не оказалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям