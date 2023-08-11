ОНФ в ХМАО отправит в Донбасс катер и три автомобиля

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Вручение ключей от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Екатеринбург, уаз, уазик, машина, уаз хантер, ульяновский автомобильный завод
В настоящее время транспорт готовится для отправки в новые регионы Фото:
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Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ХМАО готовит к отправке в Донбасс три автомобиля и катер. В организации сообщили, что в данный момент транспорту требуется ТО и дооснащение.

«Отработали распоряжение правительства РФ по передаче транспорта Народного фронта для дальнейшей отправки на новые территории. Провели предварительный осмотр техники. Выбрали три автомобиля и один катер. Сейчас задача дооснастить транспорт», — сообщается в telegram-канале общественной организации. ОНФ отмечает, что любая физическая помощь граждан и автомастерских в покраске или ремонте транспорта будет приветствоваться.

Ранее жители Нижневартовска (ХМАО) откликнулись на просьбу сенатора Эдуарда Исакова. Югорчане отремонтировали бронированный УАЗ для бойцов батальона «Югра». Обновленный автомобиль был передан комбату в зону проведения СВО.

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Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ХМАО готовит к отправке в Донбасс три автомобиля и катер. В организации сообщили, что в данный момент транспорту требуется ТО и дооснащение. «Отработали распоряжение правительства РФ по передаче транспорта Народного фронта для дальнейшей отправки на новые территории. Провели предварительный осмотр техники. Выбрали три автомобиля и один катер. Сейчас задача дооснастить транспорт», — сообщается в telegram-канале общественной организации. ОНФ отмечает, что любая физическая помощь граждан и автомастерских в покраске или ремонте транспорта будет приветствоваться. Ранее жители Нижневартовска (ХМАО) откликнулись на просьбу сенатора Эдуарда Исакова. Югорчане отремонтировали бронированный УАЗ для бойцов батальона «Югра». Обновленный автомобиль был передан комбату в зону проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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