ОНФ в ХМАО отправит в Донбасс катер и три автомобиля

В настоящее время транспорт готовится для отправки в новые регионы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ХМАО готовит к отправке в Донбасс три автомобиля и катер. В организации сообщили, что в данный момент транспорту требуется ТО и дооснащение.

«Отработали распоряжение правительства РФ по передаче транспорта Народного фронта для дальнейшей отправки на новые территории. Провели предварительный осмотр техники. Выбрали три автомобиля и один катер. Сейчас задача дооснастить транспорт», — сообщается в telegram-канале общественной организации. ОНФ отмечает, что любая физическая помощь граждан и автомастерских в покраске или ремонте транспорта будет приветствоваться.

Ранее жители Нижневартовска (ХМАО) откликнулись на просьбу сенатора Эдуарда Исакова. Югорчане отремонтировали бронированный УАЗ для бойцов батальона «Югра». Обновленный автомобиль был передан комбату в зону проведения СВО.