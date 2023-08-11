Екатеринбургские полицейские задержали охранника, укравшего из автосалона 7 млн рублей

12 августа 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Задержанный не устоял перед огромной суммой денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полицейские уголовного розыска Октябрьского района Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в краже 6,8 миллиона рублей из сейфа автосалона. Представитель компании сообщил силовикам, что выручка пропала ночью. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже причастен сотрудник частной охранной организации, дежуривший в ту ночь. Полицейские вышли на его след, который привел их на одну из баз отдыха в Верхней Сысерти. Подозреваемый занимался тем, что тратил похищенные деньги. Он отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе», — рассказали в полиции. По словам задержанного, он хотел незаметно взять из сейфа пару десятков тысяч рублей, но, увидев всю сумму, не устоял и забрал все. Мужчина успел потратить на развлечения около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.

Полицейские уголовного розыска Октябрьского района Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в краже 6,8 миллиона рублей из сейфа автосалона. Представитель компании сообщил силовикам, что выручка пропала ночью. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже причастен сотрудник частной охранной организации, дежуривший в ту ночь. Полицейские вышли на его след, который привел их на одну из баз отдыха в Верхней Сысерти. Подозреваемый занимался тем, что тратил похищенные деньги. Он отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе», — рассказали в полиции. По словам задержанного, он хотел незаметно взять из сейфа пару десятков тысяч рублей, но, увидев всю сумму, не устоял и забрал все. Мужчина успел потратить на развлечения около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.