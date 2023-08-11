11 августа 2023

Екатеринбургские полицейские задержали охранника, укравшего из автосалона 7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, арест, уголовник, решетка, преступник, судебное заседание, наручники, судебное дело
Задержанный не устоял перед огромной суммой денег Фото:

Полицейские уголовного розыска Октябрьского района Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в краже 6,8 миллиона рублей из сейфа автосалона. Представитель компании сообщил силовикам, что выручка пропала ночью. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже причастен сотрудник частной охранной организации, дежуривший в ту ночь. Полицейские вышли на его след, который привел их на одну из баз отдыха в Верхней Сысерти. Подозреваемый занимался тем, что тратил похищенные деньги. Он отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе», — рассказали в полиции.

По словам задержанного, он хотел незаметно взять из сейфа пару десятков тысяч рублей, но, увидев всю сумму, не устоял и забрал все. Мужчина успел потратить на развлечения около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские уголовного розыска Октябрьского района Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в краже 6,8 миллиона рублей из сейфа автосалона. Представитель компании сообщил силовикам, что выручка пропала ночью. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже причастен сотрудник частной охранной организации, дежуривший в ту ночь. Полицейские вышли на его след, который привел их на одну из баз отдыха в Верхней Сысерти. Подозреваемый занимался тем, что тратил похищенные деньги. Он отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе», — рассказали в полиции. По словам задержанного, он хотел незаметно взять из сейфа пару десятков тысяч рублей, но, увидев всю сумму, не устоял и забрал все. Мужчина успел потратить на развлечения около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...