12 августа 2023
11 августа 2023

В Челябинской области загорелись поля. Фото

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Пал травы. Курган, дым, пожар, задымление, трава горит, смог в городе, энерегетики
Огонь охватил шесть гектаров (фото из архива) Фото:
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В Агаповском районе Челябинской области загорелись поля. Пожар распространился на шесть гектаров, сообщил глава района Артем Яхимович.

«В районе Солодянки горят поля. Сгорело примерно пять-шесть гектаров. Ветер дует в сторону поселка Солодянка, впереди кладбище и рядом зерновые поля», — сообщил он районной газете «Звезда».

На месте пожара работают пожарные, трактор делает опашку. Угрозы поселку и посевам нет. Огонь локализован.

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В Агаповском районе Челябинской области загорелись поля. Пожар распространился на шесть гектаров, сообщил глава района Артем Яхимович. «В районе Солодянки горят поля. Сгорело примерно пять-шесть гектаров. Ветер дует в сторону поселка Солодянка, впереди кладбище и рядом зерновые поля», — сообщил он районной газете «Звезда». На месте пожара работают пожарные, трактор делает опашку. Угрозы поселку и посевам нет. Огонь локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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