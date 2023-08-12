Огонь охватил шесть гектаров (фото из архива)
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Агаповском районе Челябинской области загорелись поля. Пожар распространился на шесть гектаров, сообщил глава района Артем Яхимович.
«В районе Солодянки горят поля. Сгорело примерно пять-шесть гектаров. Ветер дует в сторону поселка Солодянка, впереди кладбище и рядом зерновые поля», — сообщил он районной газете «Звезда».
На месте пожара работают пожарные, трактор делает опашку. Угрозы поселку и посевам нет. Огонь локализован.
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