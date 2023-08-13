В Екатеринбурге мигранты с битами устроили разборки ночью на улице. Фото 14 августа 2023 в 07:54 Размер текста - 17 + Молодые люди устроили разборки возле площади 1-й Пятилетки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ночью 14 августа мужчины с битами устроили разборки на Уралмаше. По словам очевидца происшествия, в конфликте участвовали мигранты. «Сегодня ночью в Екатеринбурге молодые люди устроили разборки на Уралмаше. Некоторые были вооружены битами, в разборках также участвовали мигранты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Судя по фотографии, опубликованной в канале, в потасовке участвовали около 15 человек. Парни выясняли отношения возле площади 1-й Пятилетки. Чем закончился конфликт, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. В начале августа порядка 40 мигрантов подрались на детской площадке в Екатеринбурге. Силовики организовывали проверку по факту данного инцидента. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» [https://t.me/incekb] В Екатеринбурге ночью 14 августа мужчины с битами устроили разборки на Уралмаше. По словам очевидца происшествия, в конфликте участвовали мигранты. «Сегодня ночью в Екатеринбурге молодые люди устроили разборки на Уралмаше. Некоторые были вооружены битами, в разборках также участвовали мигранты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Судя по фотографии, опубликованной в канале, в потасовке участвовали около 15 человек. Парни выясняли отношения возле площади 1-й Пятилетки. Чем закончился конфликт, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. В начале августа порядка 40 мигрантов подрались на детской площадке в Екатеринбурге. Силовики организовывали проверку по факту данного инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям