13 августа 2023
12 августа 2023

В Екатеринбурге мигранты с битами устроили разборки ночью на улице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди устроили разборки возле площади 1-й Пятилетки Фото:

В Екатеринбурге ночью 14 августа мужчины с битами устроили разборки на Уралмаше. По словам очевидца происшествия, в конфликте участвовали мигранты.

«Сегодня ночью в Екатеринбурге молодые люди устроили разборки на Уралмаше. Некоторые были вооружены битами, в разборках также участвовали мигранты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Судя по фотографии, опубликованной в канале, в потасовке участвовали около 15 человек.

Парни выясняли отношения возле площади 1-й Пятилетки. Чем закончился конфликт, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

В начале августа порядка 40 мигрантов подрались на детской площадке в Екатеринбурге. Силовики организовывали проверку по факту данного инцидента.

Фото:

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В Екатеринбурге ночью 14 августа мужчины с битами устроили разборки на Уралмаше. По словам очевидца происшествия, в конфликте участвовали мигранты. «Сегодня ночью в Екатеринбурге молодые люди устроили разборки на Уралмаше. Некоторые были вооружены битами, в разборках также участвовали мигранты», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Судя по фотографии, опубликованной в канале, в потасовке участвовали около 15 человек. Парни выясняли отношения возле площади 1-й Пятилетки. Чем закончился конфликт, неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается. В начале августа порядка 40 мигрантов подрались на детской площадке в Екатеринбурге. Силовики организовывали проверку по факту данного инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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