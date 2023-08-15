В Свердловской области нашли поддельное сливочное масло

15 августа 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Масло свердловского производителя не соответствовало многим заявленным стандартам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обнаружила на прилавках Свердловской области опасное сливочное масло местного производителя. Предприниматель, изготовивший фальсификат, скрылся, материалы переданы в полицию. Об этом URA.RU рассказали представители ОПИ. «В порядке осуществления общественного контроля за соблюдением прав потребителей Общественная потребительская инициатива организовала независимые сравнительные исследования молочной продукции, обращающейся на российском потребительском рынке. Объектами лабораторных испытаний стали молочные продукты ряда производителей, в том числе производителя Свердловской области», — пояснили общественники. В сливочном масле «Крестьянское» 72,5% жирности и масле «Традиционное» (82,5%) были обнаружены нарушения в части массовой доли влаги, жира, различных кислот, в том числе соотношение метиловых эфиров жирных кислот. Эта продукция была изготовлена на предприятии ИП Николаев А. И. Известно, что опасное масло продавалось и за пределами уральского региона, например, в Воронежской области. «Прокуратура Свердловской области в ответ на обращение ОПИ сообщила, что региональный Россельхознадзор, сверив данные из государственных информационных систем, также выявил фальсификацию. Чтобы установить обстоятельства производства молочной продукции, прокуратура вызвала предпринимателя для дачи объяснений, но он не явился. Материалы переданы в полицию», — добавили общественники. Ранее на складе в Екатеринбурге находили другое сливочное масло сомнительного происхождения. Оно было произведено в Озерске Челябинской области и запрещено к продаже еще в июне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обнаружила на прилавках Свердловской области опасное сливочное масло местного производителя. Предприниматель, изготовивший фальсификат, скрылся, материалы переданы в полицию. Об этом URA.RU рассказали представители ОПИ. «В порядке осуществления общественного контроля за соблюдением прав потребителей Общественная потребительская инициатива организовала независимые сравнительные исследования молочной продукции, обращающейся на российском потребительском рынке. Объектами лабораторных испытаний стали молочные продукты ряда производителей, в том числе производителя Свердловской области», — пояснили общественники. В сливочном масле «Крестьянское» 72,5% жирности и масле «Традиционное» (82,5%) были обнаружены нарушения в части массовой доли влаги, жира, различных кислот, в том числе соотношение метиловых эфиров жирных кислот. Эта продукция была изготовлена на предприятии ИП Николаев А. И. Известно, что опасное масло продавалось и за пределами уральского региона, например, в Воронежской области. «Прокуратура Свердловской области в ответ на обращение ОПИ сообщила, что региональный Россельхознадзор, сверив данные из государственных информационных систем, также выявил фальсификацию. Чтобы установить обстоятельства производства молочной продукции, прокуратура вызвала предпринимателя для дачи объяснений, но он не явился. Материалы переданы в полицию», — добавили общественники. Ранее на складе в Екатеринбурге находили другое сливочное масло сомнительного происхождения. Оно было произведено в Озерске Челябинской области и запрещено к продаже еще в июне.