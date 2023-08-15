Челябинский завод обеспечит массовый приток студентов в свои цеха

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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, станок, машиностроение, станкостроение, завод, рабочий, цех, чпу
Танковый завод усилит работу с молодыми кадрами Фото:

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске обеспечит массовый приток студентов в свои цеха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЧТЗ, на предприятии надеются, что не менее 80% молодежи останутся работать на производстве.

«Принято решение об усилении работы для привлечения студентов на моторное производство „ЧТЗ-Уралтрак“. Ожидаемым результатом усилий должно стать то, что 80% молодых людей останутся на предприятии после окончания обучения в колледже или техникуме», — отметили на заводе.

Встреча прошла при участии гендиректора госкорпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова. При том, что с начала 2023 года численность коллектива «ЧТЗ-Уралтрак» увеличилась на почти 600 сотрудников, дефицит персонала составляет 360 человек. Больше остальных нужны рабочие специальности: токари, станочники широкого профиля, фрезеровщики.

Кадровую политику усилят при поддержке Главного управления по труду и занятости и руководителей учебных заведений. Участники совещания определили основные направления работы. Среди них развитие системы наставничества, проведение очных встреч со студентами в стенах учебных заведений, расширение соцпакета для молодежи. Для адаптации выпускников на предприятии обеспечат работу мастеров производственного обучения, направляемых на завод от учебных заведений.

Потапов заявил о том, что госкорпорация приложит усилия для того, чтобы молодежь приходила на завод и получала здесь необходимые навыки для работы. Причем работодатель готов гарантировать выплату конкурентоспособной оплаты труда и развитие карьерных возможностей.

Предприятие выпускает двигатели для бронетанковой техники. Завод встроен в цепочку гособоронзаказа и обеспечен работой. В июне на предприятие приняли рекордные 200 человек работников.

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Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске обеспечит массовый приток студентов в свои цеха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЧТЗ, на предприятии надеются, что не менее 80% молодежи останутся работать на производстве. «Принято решение об усилении работы для привлечения студентов на моторное производство „ЧТЗ-Уралтрак“. Ожидаемым результатом усилий должно стать то, что 80% молодых людей останутся на предприятии после окончания обучения в колледже или техникуме», — отметили на заводе. Встреча прошла при участии гендиректора госкорпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова. При том, что с начала 2023 года численность коллектива «ЧТЗ-Уралтрак» увеличилась на почти 600 сотрудников, дефицит персонала составляет 360 человек. Больше остальных нужны рабочие специальности: токари, станочники широкого профиля, фрезеровщики. Кадровую политику усилят при поддержке Главного управления по труду и занятости и руководителей учебных заведений. Участники совещания определили основные направления работы. Среди них развитие системы наставничества, проведение очных встреч со студентами в стенах учебных заведений, расширение соцпакета для молодежи. Для адаптации выпускников на предприятии обеспечат работу мастеров производственного обучения, направляемых на завод от учебных заведений. Потапов заявил о том, что госкорпорация приложит усилия для того, чтобы молодежь приходила на завод и получала здесь необходимые навыки для работы. Причем работодатель готов гарантировать выплату конкурентоспособной оплаты труда и развитие карьерных возможностей. Предприятие выпускает двигатели для бронетанковой техники. Завод встроен в цепочку гособоронзаказа и обеспечен работой. В июне на предприятие приняли рекордные 200 человек работников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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