Лукашенко объяснил, почему Россия не взяла Киев в первые дни

Лукашенко: Россия не взяла Киев потому, что не хотела большого числа жертв

Алескандр Лукашенко отметил, что Владимир Путин не хотел большого числа жертв под Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отказался от взятия Киева в первые дни спецоперации для того, чтобы избежать большого числа жертв. Об этом заявил президент Белоруссии Алесандр Лукашенко во время интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Путин мне говорит: „Ты знаешь, это (взять столицу город Киев — прим. URA.RU) можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Алесандр Лукашенко во время интервью. Оно опубликовано на YouTube-канале журналистки. Это был ответ Лукашенко на вопрос Панченко.

Журналистка рассказала, что в ее стране ходят мнения, что президент Украины Владимир Зеленский защитил Киев от российской атаки. Лукашенко заверил, что такие мнения — это результат работы СМИ, в данном вопросе они не отражают реальное положение вещей.