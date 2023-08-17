Лукашенко объяснил, почему Россия не взяла Киев в первые дни

Лукашенко: Россия не взяла Киев потому, что не хотела большого числа жертв
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Алескандр Лукашенко отметил, что Владимир Путин не хотел большого числа жертв под Киевом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отказался от взятия Киева в первые дни спецоперации для того, чтобы избежать большого числа жертв. Об этом заявил президент Белоруссии Алесандр Лукашенко во время интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Путин мне говорит: „Ты знаешь, это (взять столицу город Киев — прим. URA.RU) можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Алесандр Лукашенко во время интервью. Оно опубликовано на YouTube-канале журналистки. Это был ответ Лукашенко на вопрос Панченко.

Журналистка рассказала, что в ее стране ходят мнения, что президент Украины Владимир Зеленский защитил Киев от российской атаки. Лукашенко заверил, что такие мнения — это результат работы СМИ, в данном вопросе они не отражают реальное положение вещей.

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Президент России Владимир Путин отказался от взятия Киева в первые дни спецоперации для того, чтобы избежать большого числа жертв. Об этом заявил президент Белоруссии Алесандр Лукашенко во время интервью украинской журналистке Диане Панченко. «Путин мне говорит: „Ты знаешь, это (взять столицу город Киев — прим. URA.RU) можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Алесандр Лукашенко во время интервью. Оно опубликовано на YouTube-канале журналистки. Это был ответ Лукашенко на вопрос Панченко. Журналистка рассказала, что в ее стране ходят мнения, что президент Украины Владимир Зеленский защитил Киев от российской атаки. Лукашенко заверил, что такие мнения — это результат работы СМИ, в данном вопросе они не отражают реальное положение вещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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