Лукашенко объяснил, почему Россия не взяла Киев в первые дни

Президент России Владимир Путин отказался от взятия Киева в первые дни спецоперации для того, чтобы избежать большого числа жертв. Об этом заявил президент Белоруссии Алесандр Лукашенко во время интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Путин мне говорит: „Ты знаешь, это (взять столицу город Киев — прим. URA.RU) можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Алесандр Лукашенко во время интервью. Оно опубликовано на YouTube-канале журналистки. Это был ответ Лукашенко на вопрос Панченко.
Журналистка рассказала, что в ее стране ходят мнения, что президент Украины Владимир Зеленский защитил Киев от российской атаки. Лукашенко заверил, что такие мнения — это результат работы СМИ, в данном вопросе они не отражают реальное положение вещей.
Президент России Владимир Путин отказался от взятия Киева в первые дни спецоперации для того, чтобы избежать большого числа жертв. Об этом заявил президент Белоруссии Алесандр Лукашенко во время интервью украинской журналистке Диане Панченко. «Путин мне говорит: „Ты знаешь, это (взять столицу город Киев — прим. URA.RU) можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей“», — заявил Алесандр Лукашенко во время интервью. Оно опубликовано на YouTube-канале журналистки. Это был ответ Лукашенко на вопрос Панченко. Журналистка рассказала, что в ее стране ходят мнения, что президент Украины Владимир Зеленский защитил Киев от российской атаки. Лукашенко заверил, что такие мнения — это результат работы СМИ, в данном вопросе они не отражают реальное положение вещей.