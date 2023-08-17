Лукашенко рассказал о тайном разговоре с Путиным перед СВО

Президент РФ Владимир Путин за несколько дней до спецоперации просил Александра Лукашенко прикрыть его. Об этом рассказал сам лидер Беларуси.
«Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал: „Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники. <…> Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста“», — рассказал Александр Лукашенко в
Лукашенко напомнил, как в первые дни после начала СВО сразу заявил, что Беларусь не будет вмешиваться в конфликт, потому что Россия и так способна справиться с кем угодно, но «стрелять русским в спину не позволит». По его словам, Путин опасался именно удара в спину со стороны Запада.
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