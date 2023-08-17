Лукашенко рассказал о тайном разговоре с Путиным перед СВО

Лукашенко: Путин просил прикрыть его перед СВО

17 августа 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Лукашенко и Путин встречались перед СВО Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин за несколько дней до спецоперации просил Александра Лукашенко прикрыть его. Об этом рассказал сам лидер Беларуси. «Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал: „Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники. <…> Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста“», — рассказал Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Лукашенко напомнил, как в первые дни после начала СВО сразу заявил, что Беларусь не будет вмешиваться в конфликт, потому что Россия и так способна справиться с кем угодно, но «стрелять русским в спину не позволит». По его словам, Путин опасался именно удара в спину со стороны Запада.

Президент РФ Владимир Путин за несколько дней до спецоперации просил Александра Лукашенко прикрыть его. Об этом рассказал сам лидер Беларуси. «Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал: „Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники. <…> Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста“», — рассказал Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Лукашенко напомнил, как в первые дни после начала СВО сразу заявил, что Беларусь не будет вмешиваться в конфликт, потому что Россия и так способна справиться с кем угодно, но «стрелять русским в спину не позволит». По его словам, Путин опасался именно удара в спину со стороны Запада.