Лукашенко спрогнозировал, кто будет новым президентом Украины

Лукашенко: новым президентом Украины будет военный
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Лукашенко заявил, что украинцы начинают реально оценивать Зеленского Фото:

Новым президентом Украины может стать кто-то из военных, например, глава главного управления разведки страны Кирилл Буданов. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

«Очень многие люди начинают реально давать оценку Владимиру Зеленскому. Поэтому он и мечется назначать выборы. Когда они у вас там — через года два будут?. Или пользуясь военным положением, пытается отсрочить их. Далеко не факт, что Зеленский выиграет эти выборы, хоть вы ему там клепайте 90% рейтинга. Чепуха полная. Скажу, если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных, Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Он также отметил, что Владимир Путин останется президентом России. «Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — отметил белорусский лидер.

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Новым президентом Украины может стать кто-то из военных, например, глава главного управления разведки страны Кирилл Буданов. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. «Очень многие люди начинают реально давать оценку Владимиру Зеленскому. Поэтому он и мечется назначать выборы. Когда они у вас там — через года два будут?. Или пользуясь военным положением, пытается отсрочить их. Далеко не факт, что Зеленский выиграет эти выборы, хоть вы ему там клепайте 90% рейтинга. Чепуха полная. Скажу, если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных, Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он также отметил, что Владимир Путин останется президентом России. «Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — отметил белорусский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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