Лукашенко спрогнозировал, кто будет новым президентом Украины

Лукашенко: новым президентом Украины будет военный

17 августа 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что украинцы начинают реально оценивать Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым президентом Украины может стать кто-то из военных, например, глава главного управления разведки страны Кирилл Буданов. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. «Очень многие люди начинают реально давать оценку Владимиру Зеленскому. Поэтому он и мечется назначать выборы. Когда они у вас там — через года два будут?. Или пользуясь военным положением, пытается отсрочить их. Далеко не факт, что Зеленский выиграет эти выборы, хоть вы ему там клепайте 90% рейтинга. Чепуха полная. Скажу, если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных, Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он также отметил, что Владимир Путин останется президентом России. «Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — отметил белорусский лидер.

Новым президентом Украины может стать кто-то из военных, например, глава главного управления разведки страны Кирилл Буданов. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. «Очень многие люди начинают реально давать оценку Владимиру Зеленскому. Поэтому он и мечется назначать выборы. Когда они у вас там — через года два будут?. Или пользуясь военным положением, пытается отсрочить их. Далеко не факт, что Зеленский выиграет эти выборы, хоть вы ему там клепайте 90% рейтинга. Чепуха полная. Скажу, если выборы пройдут в ближайшее время, кто-то из военных, Буданов или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не он», — заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Он также отметил, что Владимир Путин останется президентом России. «Думаю, что следующим президентом в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», — отметил белорусский лидер.