Мэрия Магнитогорска действует по закону, требуя снести автосервис около мечети

18 августа 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Руководство мечети признается, что самострой рядом есть Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Магнитогорска (Челябинская область), требуя снести автосервис около городской мечети, действует исключительно в рамках закона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на официальный редакционный запрос. «В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, орган местного самоуправления, при выявлении самовольной постройки, обязан обратиться с иском в суд о ее сносе. Поэтому администрация Магнитогорска обратилась в суд с иском к правообладателю земельного участка Мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское о сносе самовольной постройки», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее мэрия Магнитогорска подала иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием снести самовольную постройку. Речь идет об автосервисе, расположенном на земельном участке по улице Грязнова, 46. Участок предоставлен мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское управление города Магнитогорска в безвозмездное пользование для размещения мусульманской мечети. В администрацию города поступило письмо Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области о выявлении там незаконного объекта капитального строительства. По закону, в случае поступления от органов госстройнадзора документов о выявлении незаконной постройки, мэрия в обязательном порядке должна обратиться в суд с иском о ее сносе, что власти Магнитогорска и сделали. Имам-мухтасиб Магнитогорска Рашид Латыпов в комментарии URA.RU заявил, что здание автосервиса действительно существует, однако в настоящее время здание не используется и в ближайшее время будет снесено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Магнитогорска (Челябинская область), требуя снести автосервис около городской мечети, действует исключительно в рамках закона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на официальный редакционный запрос. «В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, орган местного самоуправления, при выявлении самовольной постройки, обязан обратиться с иском в суд о ее сносе. Поэтому администрация Магнитогорска обратилась в суд с иском к правообладателю земельного участка Мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское о сносе самовольной постройки», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее мэрия Магнитогорска подала иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием снести самовольную постройку. Речь идет об автосервисе, расположенном на земельном участке по улице Грязнова, 46. Участок предоставлен мусульманской религиозной организации — Мухтасибатское управление города Магнитогорска в безвозмездное пользование для размещения мусульманской мечети. В администрацию города поступило письмо Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области о выявлении там незаконного объекта капитального строительства. По закону, в случае поступления от органов госстройнадзора документов о выявлении незаконной постройки, мэрия в обязательном порядке должна обратиться в суд с иском о ее сносе, что власти Магнитогорска и сделали. Имам-мухтасиб Магнитогорска Рашид Латыпов в комментарии URA.RU заявил, что здание автосервиса действительно существует, однако в настоящее время здание не используется и в ближайшее время будет снесено.