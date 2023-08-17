Челябинский автокран имеет грузоподъемность 16 тонн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский механический завод (ОАО «ЧМЗ») отгрузит кран на вертолетной подвеске. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, сцепление необходимо для доставки крана в труднодоступные места.

«Челябинский механический завод готовит к отгрузке „вертолетный“ кран. Техника адаптирована к транспортировке на внешней подвеске вертолета МИ-26», — отметили в минпроме.

Кран имеет грузоподъемность 16 тонн. Техника базируется на шасси «КамАЗ». Транспортировать установку смогут благодаря облегченной силовой конструкции, уточнил главный конструктор предприятия Андрей Сосновских. Первую модель подобного сбалансированного автокрана ЧМЗ отгрузил нефтесервисной компании полгода назад. Машина на двухосном шасси получилась маневренной и с повышенной проходимостью.

Вторая модель имеет ряд усовершенствований. Изменения в конструкции улучшили эксплуатационные характеристики и обеспечили сохранность техники во время приземления. Датчик длины стрелы крана обезопасили ограждением. Стекла кабины дополнительно защитили от стропов и ветровой нагрузки. В комплектации техники имеются крепления для вертолетных строп.