17 августа 2023

Челябинский завод отгрузит кран на вертолетной подвеске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина на пересечении с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, погрузка, автокран ивановец, замена трамвайных путей
Челябинский автокран имеет грузоподъемность 16 тонн Фото:

Челябинский механический завод (ОАО «ЧМЗ») отгрузит кран на вертолетной подвеске. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, сцепление необходимо для доставки крана в труднодоступные места.

«Челябинский механический завод готовит к отгрузке „вертолетный“ кран. Техника адаптирована к транспортировке на внешней подвеске вертолета МИ-26», — отметили в минпроме.

Кран имеет грузоподъемность 16 тонн. Техника базируется на шасси «КамАЗ». Транспортировать установку смогут благодаря облегченной силовой конструкции, уточнил главный конструктор предприятия Андрей Сосновских. Первую модель подобного сбалансированного автокрана ЧМЗ отгрузил нефтесервисной компании полгода назад. Машина на двухосном шасси получилась маневренной и с повышенной проходимостью.

Вторая модель имеет ряд усовершенствований. Изменения в конструкции улучшили эксплуатационные характеристики и обеспечили сохранность техники во время приземления. Датчик длины стрелы крана обезопасили ограждением. Стекла кабины дополнительно защитили от стропов и ветровой нагрузки. В комплектации техники имеются крепления для вертолетных строп.

Вездеходный кран в труднодоступную местность можно доставлять на вертолете
Вездеходный кран в труднодоступную местность можно доставлять на вертолете
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Челябинский механический завод (ОАО «ЧМЗ») отгрузит кран на вертолетной подвеске. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, сцепление необходимо для доставки крана в труднодоступные места. «Челябинский механический завод готовит к отгрузке „вертолетный“ кран. Техника адаптирована к транспортировке на внешней подвеске вертолета МИ-26», — отметили в минпроме. Кран имеет грузоподъемность 16 тонн. Техника базируется на шасси «КамАЗ». Транспортировать установку смогут благодаря облегченной силовой конструкции, уточнил главный конструктор предприятия Андрей Сосновских. Первую модель подобного сбалансированного автокрана ЧМЗ отгрузил нефтесервисной компании полгода назад. Машина на двухосном шасси получилась маневренной и с повышенной проходимостью. Вторая модель имеет ряд усовершенствований. Изменения в конструкции улучшили эксплуатационные характеристики и обеспечили сохранность техники во время приземления. Датчик длины стрелы крана обезопасили ограждением. Стекла кабины дополнительно защитили от стропов и ветровой нагрузки. В комплектации техники имеются крепления для вертолетных строп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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