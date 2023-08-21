Историю семьи лидера группы «Чайф» покажут на кинофестивале в Оренбурге

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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, шахрин владимир, группа чайф
Фильм расскажет о родовом гнезде Шахрина Фото:

В Оренбурге на международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» вне конкурса покажут фильм «Дом в моей голове» о легенде уральского рока Владимире Шахрине (группа «Чайф»). Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.

«Картина режиссера Андрея Богатырева вышла в 2022 году. Лидер группы „Чайф“ в фильме находит свое родовое гнездо и строит новый дом. Шахрин рассказывает об истории дома и истории своей семьи. Через эту призму режиссер показывает и историю всей России», — рассказала команда фестиваля. Посмотреть фильм с солистом «Чайф», Владимиром Бегуновым, Иваном Охлабыстиным, Гариком Сукачевым оренбуржцы смогут посмотреть бесплатно.

С 25 по 31 августа в Оренбурге пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». За это время будет показано более 100 фильмов, а на открытии выступит группа Uma2rman.

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В Оренбурге на международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» вне конкурса покажут фильм «Дом в моей голове» о легенде уральского рока Владимире Шахрине (группа «Чайф»). Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «Картина режиссера Андрея Богатырева вышла в 2022 году. Лидер группы „Чайф“ в фильме находит свое родовое гнездо и строит новый дом. Шахрин рассказывает об истории дома и истории своей семьи. Через эту призму режиссер показывает и историю всей России», — рассказала команда фестиваля. Посмотреть фильм с солистом «Чайф», Владимиром Бегуновым, Иваном Охлабыстиным, Гариком Сукачевым оренбуржцы смогут посмотреть бесплатно. С 25 по 31 августа в Оренбурге пройдет Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». За это время будет показано более 100 фильмов, а на открытии выступит группа Uma2rman.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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