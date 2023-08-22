В Челябинске в новом микрорайоне на месте рынка появится торговый комплекс. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ТЦ. Курган , строительная площадка, строительные работы, 8 микрорайон, стройка, заозерный, строительство тц
Застройщик просит уменьшить площадь озеленения участка до коэффициента 0,18% Фото:

В Челябинске застройщик нового микрорайона на месте Каширинского рынка на улице Братьев Кашириных компания «ТриГор и К» запросила разрешение у челябинских властей уменьшить коэффициент озеленения при строительстве торгового здания. Площадь под застройку составляет 965 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 августа по 21 сентября, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство объекта торговли) на земельном участке в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным коэффициентом озеленения — 0,18 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска с 22.08.2023 по 21.09.2023. Инициатор застройки — компания «ТриГор и К», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент минимальный коэффициент озеленения в зоне застройки составляет 0,20%. Согласно документации, застройщик просит уменьшить площадь озеленения до коэффициента 0,18%.

Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка. Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом застройщик «ТриГор и К» должен будет возвести в течение пяти лет.

Общественные обсуждения в Челябинске будут проходить с 22 августа 2023 года по 21 сентября
Общественные обсуждения в Челябинске будут проходить с 22 августа 2023 года по 21 сентября
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске застройщик нового микрорайона на месте Каширинского рынка на улице Братьев Кашириных компания «ТриГор и К» запросила разрешение у челябинских властей уменьшить коэффициент озеленения при строительстве торгового здания. Площадь под застройку составляет 965 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 августа по 21 сентября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство объекта торговли) на земельном участке в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным коэффициентом озеленения — 0,18 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска с 22.08.2023 по 21.09.2023. Инициатор застройки — компания «ТриГор и К», — сообщается на сайте мэрии. На данный момент минимальный коэффициент озеленения в зоне застройки составляет 0,20%. Согласно документации, застройщик просит уменьшить площадь озеленения до коэффициента 0,18%. Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка. Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом застройщик «ТриГор и К» должен будет возвести в течение пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...