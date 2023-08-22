Застройщик просит уменьшить площадь озеленения участка до коэффициента 0,18% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске застройщик нового микрорайона на месте Каширинского рынка на улице Братьев Кашириных компания «ТриГор и К» запросила разрешение у челябинских властей уменьшить коэффициент озеленения при строительстве торгового здания. Площадь под застройку составляет 965 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 22 августа по 21 сентября, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство объекта торговли) на земельном участке в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным коэффициентом озеленения — 0,18 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска с 22.08.2023 по 21.09.2023. Инициатор застройки — компания «ТриГор и К», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент минимальный коэффициент озеленения в зоне застройки составляет 0,20%. Согласно документации, застройщик просит уменьшить площадь озеленения до коэффициента 0,18%.

Ранее мэрия Челябинска утвердила проект нового микрорайона на месте Каширинского рынка. Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом застройщик «ТриГор и К» должен будет возвести в течение пяти лет.

Общественные обсуждения в Челябинске будут проходить с 22 августа 2023 года по 21 сентября Скрин: публичная кадастровая карта