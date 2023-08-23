Не смотря на сильные повреждения автомобилей в ДТП никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области 23 августа на трассе М-5 легковой ВАЗ-2115 въехал в фуру и две других LADA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным ВАЗ-2115 при проезде на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому Mercedes. После чего также совершил столкновения со стоящими на перекрестке Lada Largus и Lada Kalina. Обстоятельства выясняются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Мужчина на ВАЗ двигался по второстепенной полосе. ДТП произошло на 1780 километре М-5 «Урал» в то время, когда светофор был отключен на ремонт. Пострадавших в ДТП нет.