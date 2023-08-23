На челябинской трассе М-5 произошло массовое ДТП с фурой на перекрестке. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Не смотря на сильные повреждения автомобилей в ДТП никто не пострадал Фото:

В Челябинской области 23 августа на трассе М-5 легковой ВАЗ-2115 въехал в фуру и две других LADA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«По предварительным данным ВАЗ-2115 при проезде на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому Mercedes. После чего также совершил столкновения со стоящими на перекрестке Lada Largus и Lada Kalina. Обстоятельства выясняются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Мужчина на ВАЗ двигался по второстепенной полосе. ДТП произошло на 1780 километре М-5 «Урал» в то время, когда светофор был отключен на ремонт. Пострадавших в ДТП нет.

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В Челябинской области 23 августа на трассе М-5 легковой ВАЗ-2115 въехал в фуру и две других LADA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «По предварительным данным ВАЗ-2115 при проезде на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому Mercedes. После чего также совершил столкновения со стоящими на перекрестке Lada Largus и Lada Kalina. Обстоятельства выясняются», — уточнили URA.RU в ГИБДД. Мужчина на ВАЗ двигался по второстепенной полосе. ДТП произошло на 1780 километре М-5 «Урал» в то время, когда светофор был отключен на ремонт. Пострадавших в ДТП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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