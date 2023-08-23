Не смотря на сильные повреждения автомобилей в ДТП никто не пострадал
В Челябинской области 23 августа на трассе М-5 легковой ВАЗ-2115 въехал в фуру и две других LADA. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«По предварительным данным ВАЗ-2115 при проезде на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовому Mercedes. После чего также совершил столкновения со стоящими на перекрестке Lada Largus и Lada Kalina. Обстоятельства выясняются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.
Мужчина на ВАЗ двигался по второстепенной полосе. ДТП произошло на 1780 километре М-5 «Урал» в то время, когда светофор был отключен на ремонт. Пострадавших в ДТП нет.
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