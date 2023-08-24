Коллега рассказал о пермском пилоте, разбившемся в самолете с Пригожиным

Коллега погибшего пермского пилота назвал его позитивным и жизнерадостным

24 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Рустам Каримов был жизнерадостным и позитивным человеком Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Пермский пилот Рустам Каримов, погибший при крушении самолета в Тверской области, был позитивным и жизнерадостным человеком. Так о пермяке отозвался коллега, с которым они вместе заканчивали гражданское летное училище. «Вчера, 23 августа, под Тверью потерпел крушение гражданский самолет Embraer RA-02795. В составе экипажа вторым пилотом был мой однокурсник, коллега Каримов Рустам Шукурович, очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики („таксисты“). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам», — написал мужчина в telegram-канале «KaReNPiLoT». Автор поста ранее также объявил сбор средств для семьи погибшего пилота. По сообщению Росавиации, в бизнес-джете, потерпевшем крушение, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего на борту самолета было десять человек. По предварительным данным, все они погибли.

Пермский пилот Рустам Каримов, погибший при крушении самолета в Тверской области, был позитивным и жизнерадостным человеком. Так о пермяке отозвался коллега, с которым они вместе заканчивали гражданское летное училище. «Вчера, 23 августа, под Тверью потерпел крушение гражданский самолет Embraer RA-02795. В составе экипажа вторым пилотом был мой однокурсник, коллега Каримов Рустам Шукурович, очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики („таксисты“). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам», — написал мужчина в telegram-канале «KaReNPiLoT». Автор поста ранее также объявил сбор средств для семьи погибшего пилота. По сообщению Росавиации, в бизнес-джете, потерпевшем крушение, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего на борту самолета было десять человек. По предварительным данным, все они погибли.