Коллега рассказал о пермском пилоте, разбившемся в самолете с Пригожиным

Пермский пилот Рустам Каримов, погибший при крушении самолета в Тверской области, был позитивным и жизнерадостным человеком. Так о пермяке отозвался коллега, с которым они вместе заканчивали гражданское летное училище.
«Вчера, 23 августа, под Тверью потерпел крушение гражданский самолет Embraer RA-02795. В составе экипажа вторым пилотом был мой однокурсник, коллега Каримов Рустам Шукурович, очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики („таксисты“). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам», — написал мужчина в telegram-канале «KaReNPiLoT».
Автор поста ранее также объявил сбор средств для семьи погибшего пилота. По сообщению Росавиации, в бизнес-джете, потерпевшем крушение, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего на борту самолета было десять человек. По предварительным данным, все они погибли.
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