Коллега рассказал о пермском пилоте, разбившемся в самолете с Пригожиным

Коллега погибшего пермского пилота назвал его позитивным и жизнерадостным
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Рустам Каримов был жизнерадостным и позитивным человеком Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Пермский пилот Рустам Каримов, погибший при крушении самолета в Тверской области, был позитивным и жизнерадостным человеком. Так о пермяке отозвался коллега, с которым они вместе заканчивали гражданское летное училище.

«Вчера, 23 августа, под Тверью потерпел крушение гражданский самолет Embraer RA-02795. В составе экипажа вторым пилотом был мой однокурсник, коллега Каримов Рустам Шукурович, очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики („таксисты“). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам», — написал мужчина в telegram-канале «KaReNPiLoT».

Автор поста ранее также объявил сбор средств для семьи погибшего пилота. По сообщению Росавиации, в бизнес-джете, потерпевшем крушение, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего на борту самолета было десять человек. По предварительным данным, все они погибли.

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Пермский пилот Рустам Каримов, погибший при крушении самолета в Тверской области, был позитивным и жизнерадостным человеком. Так о пермяке отозвался коллега, с которым они вместе заканчивали гражданское летное училище. «Вчера, 23 августа, под Тверью потерпел крушение гражданский самолет Embraer RA-02795. В составе экипажа вторым пилотом был мой однокурсник, коллега Каримов Рустам Шукурович, очень позитивный, жизнерадостный человек. Мы с ним окончили одно и то же гражданское летное училище. Гражданские пилоты не относятся к военной структуре, у нас нет званий, мы просто извозчики („таксисты“). Нам куда сказали лететь, туда и летим. Нам кого сказали везти, того и везем. Вот так получилось, что на том рейсе в состав экипажа попал Рустам», — написал мужчина в telegram-канале «KaReNPiLoT». Автор поста ранее также объявил сбор средств для семьи погибшего пилота. По сообщению Росавиации, в бизнес-джете, потерпевшем крушение, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Всего на борту самолета было десять человек. По предварительным данным, все они погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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