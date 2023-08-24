В ХМАО теплоход вылетел на берег на полном ходу. Видео

25 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийском районе теплоход «Линда» вылетел на берег на полном ходу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском районе теплоход «Линда» вылетел на берег на полном ходу. Об этом сообщили пассажиры судна в сообществе «Нетипичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «Вконтакте», выложившие видео. «Ничего себе капитан „Линды“ исполняет. Вылетели на берег на полном ходу!» — сообщается в публикации. По данным «Северречфлота», в происшествии никто не пострадал, теплоход тоже не получил никаких повреждений. «В этот же день „Линда“ была спущена на воду, капитан проходил медоствидетельствование перед рейсом», — сообщили в диспетчерской корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что путешественники из ХМАО доплыли до Соловецких островов на паруснике. Участники «Зеленой экспедиции» отправились в экспедицию из Ханты-Мансийска на тримаране «Рикки Тор».

В Ханты-Мансийском районе теплоход «Линда» вылетел на берег на полном ходу. Об этом сообщили пассажиры судна в сообществе «Нетипичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «Вконтакте», выложившие видео. «Ничего себе капитан „Линды“ исполняет. Вылетели на берег на полном ходу!» — сообщается в публикации. По данным «Северречфлота», в происшествии никто не пострадал, теплоход тоже не получил никаких повреждений. «В этот же день „Линда“ была спущена на воду, капитан проходил медоствидетельствование перед рейсом», — сообщили в диспетчерской корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что путешественники из ХМАО доплыли до Соловецких островов на паруснике. Участники «Зеленой экспедиции» отправились в экспедицию из Ханты-Мансийска на тримаране «Рикки Тор».