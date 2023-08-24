24 августа 2023

В ХМАО теплоход вылетел на берег на полном ходу. Видео

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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, кама тревел, теплоход гоголь, бар на теплоходе
В Ханты-Мансийском районе теплоход «Линда» вылетел на берег на полном ходу Фото:

В Ханты-Мансийском районе теплоход «Линда» вылетел на берег на полном ходу. Об этом сообщили пассажиры судна в сообществе «Нетипичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «Вконтакте», выложившие видео.

«Ничего себе капитан „Линды“ исполняет. Вылетели на берег на полном ходу!» — сообщается в публикации.

По данным «Северречфлота», в происшествии никто не пострадал, теплоход тоже не получил никаких повреждений. «В этот же день „Линда“ была спущена на воду, капитан проходил медоствидетельствование перед рейсом», — сообщили в диспетчерской корреспонденту URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что путешественники из ХМАО доплыли до Соловецких островов на паруснике. Участники «Зеленой экспедиции» отправились в экспедицию из Ханты-Мансийска на тримаране «Рикки Тор».

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В Ханты-Мансийском районе теплоход «Линда» вылетел на берег на полном ходу. Об этом сообщили пассажиры судна в сообществе «Нетипичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «Вконтакте», выложившие видео. «Ничего себе капитан „Линды“ исполняет. Вылетели на берег на полном ходу!» — сообщается в публикации. По данным «Северречфлота», в происшествии никто не пострадал, теплоход тоже не получил никаких повреждений. «В этот же день „Линда“ была спущена на воду, капитан проходил медоствидетельствование перед рейсом», — сообщили в диспетчерской корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что путешественники из ХМАО доплыли до Соловецких островов на паруснике. Участники «Зеленой экспедиции» отправились в экспедицию из Ханты-Мансийска на тримаране «Рикки Тор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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