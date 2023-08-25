Высший офицер ВС РФ допустил, что самолет Пригожина был сбит случайно

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Рядом с местом падения самолета Пригожина расположен особо охраняемый объект, рассказал офицер Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мог быть сбит случайно из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. Таким мнением поделился высший офицер, 17 лет отслуживший в войсках противовоздушной обороны.

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Как летел самолет Пригожина перед крушением

«В условиях прилетов украинских БПЛА мог произойти сбой. Время на принятие решения на поражение даже не минуты, а секунды», — сказал офицер интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, рядом с местом падения самолета Пригожина, расположен особо охраняемый объект — государственная резиденция.

Офицер добавил, что ранее уже были случаи, когда сбивались дружественные самолеты. Так же имеет место случайная неисправность, заключил он.

Ранее стало известно о крушении бизнес-джета Пригожина в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список людей, находившихся на борту. В самолете было три члена экипажа и семь пассажиров, среди них числятся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена.

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Самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мог быть сбит случайно из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. Таким мнением поделился высший офицер, 17 лет отслуживший в войсках противовоздушной обороны. «В условиях прилетов украинских БПЛА мог произойти сбой. Время на принятие решения на поражение даже не минуты, а секунды», — сказал офицер интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По его словам, рядом с местом падения самолета Пригожина, расположен особо охраняемый объект — государственная резиденция. Офицер добавил, что ранее уже были случаи, когда сбивались дружественные самолеты. Так же имеет место случайная неисправность, заключил он. Ранее стало известно о крушении бизнес-джета Пригожина в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек. Росавиация опубликовала список людей, находившихся на борту. В самолете было три члена экипажа и семь пассажиров, среди них числятся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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