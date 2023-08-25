В Госдуме простились с Пригожиным

Слуцкий выразил соболезнования после катастрофы с самолетом Пригожина

25 августа 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Пригожин и Уткин делали многое для достижения целей СВО, заявил Леонид Слуцкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В ЛДПР принесли соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области, в котором среди пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщение опубликовал председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «От себя, от ЛДПР приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Расследование выявит причины и виновных», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также все бойцы ЧВК сделали многое для достижения целей СВО. Слуцкий подчеркнул, что спецоперация закончится победой России, и власти не допустят, чтобы имена героев были забыты. Авиакатастрофа произошла 23 августа. В МЧС России сообщили, что в результате происшествия погибли 10 человек. Список, содержащий имена пассажиров, опубликовала Росавиация. Среди них оказались Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета, передает RT.

В ЛДПР принесли соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области, в котором среди пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщение опубликовал председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «От себя, от ЛДПР приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Расследование выявит причины и виновных», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также все бойцы ЧВК сделали многое для достижения целей СВО. Слуцкий подчеркнул, что спецоперация закончится победой России, и власти не допустят, чтобы имена героев были забыты. Авиакатастрофа произошла 23 августа. В МЧС России сообщили, что в результате происшествия погибли 10 человек. Список, содержащий имена пассажиров, опубликовала Росавиация. Среди них оказались Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета, передает RT.