В Госдуме простились с Пригожиным

Слуцкий выразил соболезнования после катастрофы с самолетом Пригожина
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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, слуцкий леонид
Пригожин и Уткин делали многое для достижения целей СВО, заявил Леонид Слуцкий Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В ЛДПР принесли соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области, в котором среди пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщение опубликовал председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«От себя, от ЛДПР приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Расследование выявит причины и виновных», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также все бойцы ЧВК сделали многое для достижения целей СВО. Слуцкий подчеркнул, что спецоперация закончится победой России, и власти не допустят, чтобы имена героев были забыты.

Авиакатастрофа произошла 23 августа. В МЧС России сообщили, что в результате происшествия погибли 10 человек. Список, содержащий имена пассажиров, опубликовала Росавиация. Среди них оказались Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета, передает RT.

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В ЛДПР принесли соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Тверской области, в котором среди пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Сообщение опубликовал председатель партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «От себя, от ЛДПР приношу искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Расследование выявит причины и виновных», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, а также все бойцы ЧВК сделали многое для достижения целей СВО. Слуцкий подчеркнул, что спецоперация закончится победой России, и власти не допустят, чтобы имена героев были забыты. Авиакатастрофа произошла 23 августа. В МЧС России сообщили, что в результате происшествия погибли 10 человек. Список, содержащий имена пассажиров, опубликовала Росавиация. Среди них оказались Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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