Жительница Еманжелинска ударила соседа ножом за замечание о громкой музыке

25 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

За тяжкий вред здоровью женщина получила три года колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Еманжелинска (Челябинская область) взяла в руки холодное оружие и ранила соседа по коммунальной квартире, когда тот ночью попросил ее выключить музыку. Об этом 25 августа сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «В январе 2023 года в ночное время проживающие в коммунальной квартире по улице Шахтера громко слушали музыку. Сосед пришел к ним, чтобы попросить сделать звук тише, однако между соседями завязалась ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь. Экспертиза расценила вред здоровью потерпевшего как тяжкий», — уточнили в пресс-службе ведомства. 31-летняя женщина ранее уже была судима. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 14 дней. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Жительница Еманжелинска (Челябинская область) взяла в руки холодное оружие и ранила соседа по коммунальной квартире, когда тот ночью попросил ее выключить музыку. Об этом 25 августа сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «В январе 2023 года в ночное время проживающие в коммунальной квартире по улице Шахтера громко слушали музыку. Сосед пришел к ним, чтобы попросить сделать звук тише, однако между соседями завязалась ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь. Экспертиза расценила вред здоровью потерпевшего как тяжкий», — уточнили в пресс-службе ведомства. 31-летняя женщина ранее уже была судима. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 14 дней. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.