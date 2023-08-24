Жительница Еманжелинска ударила соседа ножом за замечание о громкой музыке

Жительница Еманжелинска (Челябинская область) взяла в руки холодное оружие и ранила соседа по коммунальной квартире, когда тот ночью попросил ее выключить музыку. Об этом 25 августа сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
«В январе 2023 года в ночное время проживающие в коммунальной квартире по улице Шахтера громко слушали музыку. Сосед пришел к ним, чтобы попросить сделать звук тише, однако между соседями завязалась ссора. В ходе конфликта женщина нанесла мужчине удар ножом в грудь. Экспертиза расценила вред здоровью потерпевшего как тяжкий», — уточнили в пресс-службе ведомства.
31-летняя женщина ранее уже была судима. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 14 дней. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
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