СК подтвердил гибель сестры челябинского зампрокурора в самолете Пригожина

СК подтвердил, что на борту рухнувшего супер-джета были все 10 человек, указанных в полетном листе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что в бизнес-джете Евгения Пригожина, который рухнул в Тверской области, находились именно те люди, чьи данные были указаны в полетном листе. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. Среди погибших оказалась стюардесса Кристина Распопова, которая приходится сестрой заместителю прокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгению Распопову.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщается в telegram-канале СКР.

Самолет Embraer Legacy Евгения Пригожина упал вечером 23 августа. На борту находилось десять человек, чьи личности сразу установлены не были. Бортпроводницей на рейсе работала 39-летняя Кристина Распопова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин будет присутствовать на похоронах Пригожина, если его смерть подтвердится.