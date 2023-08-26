26 августа 2023

СК подтвердил гибель сестры челябинского зампрокурора в самолете Пригожина

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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, следственная группа
СК подтвердил, что на борту рухнувшего супер-джета были все 10 человек, указанных в полетном листе Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что в бизнес-джете Евгения Пригожина, который рухнул в Тверской области, находились именно те люди, чьи данные были указаны в полетном листе. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. Среди погибших оказалась стюардесса Кристина Распопова, которая приходится сестрой заместителю прокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгению Распопову.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщается в telegram-канале СКР.

Самолет Embraer Legacy Евгения Пригожина упал вечером 23 августа. На борту находилось десять человек, чьи личности сразу установлены не были. Бортпроводницей на рейсе работала 39-летняя Кристина Распопова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин будет присутствовать на похоронах Пригожина, если его смерть подтвердится.

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Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что в бизнес-джете Евгения Пригожина, который рухнул в Тверской области, находились именно те люди, чьи данные были указаны в полетном листе. Об этом сообщается в соцсетях ведомства. Среди погибших оказалась стюардесса Кристина Распопова, которая приходится сестрой заместителю прокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгению Распопову. «В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщается в telegram-канале СКР. Самолет Embraer Legacy Евгения Пригожина упал вечером 23 августа. На борту находилось десять человек, чьи личности сразу установлены не были. Бортпроводницей на рейсе работала 39-летняя Кристина Распопова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин будет присутствовать на похоронах Пригожина, если его смерть подтвердится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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