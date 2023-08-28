В Перми экстренно приземлился самолет из Москвы

Самолет посадили из-за проблем со здоровьем пассажирки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Красноярск. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, причиной стал сердечный приступ у одной из пассажирок.

«Командир воздушного судна рейса AFL1486 доложил о больном пассажире на борту (женщина 40 лет, боли в сердце) и решении следовать в Екатеринбург. Позже он принял решение о посадке на аэродроме в Перми (Большое Савино)», — говорится в сообщении.

Борт авиакомпании «Аэрофлот» успешно сел в 12:06 28 августа. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прокомментировать состояние пассажирки самолета.