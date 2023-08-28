28 августа 2023

В Перми экстренно приземлился самолет из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Самолет посадили из-за проблем со здоровьем пассажирки Фото:

В аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Красноярск. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, причиной стал сердечный приступ у одной из пассажирок.

«Командир воздушного судна рейса AFL1486 доложил о больном пассажире на борту (женщина 40 лет, боли в сердце) и решении следовать в Екатеринбург. Позже он принял решение о посадке на аэродроме в Перми (Большое Савино)», — говорится в сообщении.

Борт авиакомпании «Аэрофлот» успешно сел в 12:06 28 августа. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прокомментировать состояние пассажирки самолета.

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В аэропорту Перми совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в Красноярск. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, причиной стал сердечный приступ у одной из пассажирок. «Командир воздушного судна рейса AFL1486 доложил о больном пассажире на борту (женщина 40 лет, боли в сердце) и решении следовать в Екатеринбург. Позже он принял решение о посадке на аэродроме в Перми (Большое Савино)», — говорится в сообщении. Борт авиакомпании «Аэрофлот» успешно сел в 12:06 28 августа. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой прокомментировать состояние пассажирки самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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