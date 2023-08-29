Сенатор Шептий и компания «Сима-ленд» исполнят главную просьбу бойцов СВО

Участники спецоперации на Украине очень просят свердловские власти и меценатов позаботиться об их семьях, пока они находятся на передовой. Об этом рассказал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий в своих соцсетях.
«С нашими соратниками из „Сима-ленда“ определили наиболее рациональный способ — передавать адресно лично в руки нашим героям землякам все необходимое. И, конечно, не торопясь поговорить о том о сем, принять к выполнению их просьбы (в основном касающиеся поддержки семей)», — сообщил Шептий.
Ранее стало известно, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Бойцам доставили обмундирование и средства личной гигиены. Объем отправленной гумпомощи в этот раз составил 53 кубометра.
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