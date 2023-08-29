Сенатор Шептий и компания «Сима-ленд» исполнят главную просьбу бойцов СВО

Сенатор Шептий и компания «Сима-ленд» приехали на Донбасс с гумпомощью

29 августа 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Бойцы очень просят власти не забывать об их родных, пока они находятся на Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации на Украине очень просят свердловские власти и меценатов позаботиться об их семьях, пока они находятся на передовой. Об этом рассказал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий в своих соцсетях. «С нашими соратниками из „Сима-ленда“ определили наиболее рациональный способ — передавать адресно лично в руки нашим героям землякам все необходимое. И, конечно, не торопясь поговорить о том о сем, принять к выполнению их просьбы (в основном касающиеся поддержки семей)», — сообщил Шептий. Ранее стало известно, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Бойцам доставили обмундирование и средства личной гигиены. Объем отправленной гумпомощи в этот раз составил 53 кубометра.

Участники спецоперации на Украине очень просят свердловские власти и меценатов позаботиться об их семьях, пока они находятся на передовой. Об этом рассказал сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий в своих соцсетях. «С нашими соратниками из „Сима-ленда“ определили наиболее рациональный способ — передавать адресно лично в руки нашим героям землякам все необходимое. И, конечно, не торопясь поговорить о том о сем, принять к выполнению их просьбы (в основном касающиеся поддержки семей)», — сообщил Шептий. Ранее стало известно, что «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Бойцам доставили обмундирование и средства личной гигиены. Объем отправленной гумпомощи в этот раз составил 53 кубометра.