Компания свердловского бизнесмена отправила гумпомощь в зону СВО. Фото

28 августа 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Объем гумпомощи, которую отправили в этот раз составил 53 кубометра Фото: Павел Стовманенко Екатеринбургская компания «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Бойцам доставят обмундирования и средства личной гигиены. Объем отправленной гумпомощи в этот раз составил 53 кубометра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Сима-ленда». «В нашей компании есть традиция поддерживать ребят, защищающих границы нашей страны. И в этот раз на передовую был отправлен гуманитарный груз, собранный компанией, ребятами и Народным фронтом. В нем вся необходимая техника, средства личной гигиены, аптечки, комплекты обмундирования, три автомобиля и многое другое», — рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. По словам Лукичевой, задача «Сима-ленда» состоит в том, чтобы доставить груз на самый «передок» в руки ребятам, которые только что вернулись с боя или собираются туда вновь. «В эту поездку гуманитарку передали в 5 батальонов, проехав край передовой», — отметила она. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге открыли выставку о прифронтовой жизни бойцов СВО. На экспозиции можно познакомиться с фотоработами, где запечатлен быт участников СВО, портреты людей, которые только вернулись с передовой или им еще предстоит отправиться на фронт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская компания «Сима-ленд» совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и областными властями отправили в зону проведения спецоперации гуманитарный груз. Бойцам доставят обмундирования и средства личной гигиены. Объем отправленной гумпомощи в этот раз составил 53 кубометра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Сима-ленда». «В нашей компании есть традиция поддерживать ребят, защищающих границы нашей страны. И в этот раз на передовую был отправлен гуманитарный груз, собранный компанией, ребятами и Народным фронтом. В нем вся необходимая техника, средства личной гигиены, аптечки, комплекты обмундирования, три автомобиля и многое другое», — рассказала замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева. По словам Лукичевой, задача «Сима-ленда» состоит в том, чтобы доставить груз на самый «передок» в руки ребятам, которые только что вернулись с боя или собираются туда вновь. «В эту поездку гуманитарку передали в 5 батальонов, проехав край передовой», — отметила она. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге открыли выставку о прифронтовой жизни бойцов СВО. На экспозиции можно познакомиться с фотоработами, где запечатлен быт участников СВО, портреты людей, которые только вернулись с передовой или им еще предстоит отправиться на фронт.