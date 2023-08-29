Мэрия пермского города Кизела нашла деньги на проект реконструкции водоснабжения

В Кизеле (Пермский край) восстановят изношенную систему городского водоснабжения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Кизела (Пермский край) ищут подрядчика, который возьмется за разработку проектной документации по восстановлению изношенной системы городского водоснабжения. На эти цели направлено 32 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции водоснабжения города Кизела. Начальная цена контракта: 32 миллиона 313 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен будет разработать документацию на восстановление системы водоснабжения в Кизеле до 30 сентября 2024 года. Общая протяженность городского водопровода составляет 21 километр.

Ранее власти Пермского края запланировали до 2024 года провести реконструкцию систем водоснабжения в Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, поселках Юго-Камский, Щучье Озеро и селе Плеханово. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Чистая вода» и нацпроекта «Жилье и городская среда».