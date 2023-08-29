29 августа 2023

Свердловчанина, выстрелившего девочке в голову, отправили в колонию на 3 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, замок на двери, суд
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) вынесли приговор 49-летнему местному жителю Сергею Карпицкому, которого обвиняли по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд установил, что летом 2022 года Карпицкий выстрелил из охотничьего ружья в голову 11-летней девочке.

Сергея Карпицкого признали виновным по части 2 ст. 213 «Хулиганство» и по части 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего. Также он должен будет выплатить компенсацию 750 тысяч маме ребенка, пишет Е1.

Происшествие случилось в июне 2022 года в Алапаевске. 11-летняя девочка гуляла с друзьями недалеко от своего дома в Нижней Синячихе, когда ей в голову попала пуля. Родители привезли дочь в больницу, где врачи ввели ее в кому. Отец девочки рассказывал, что ей придется всю жизнь жить с пулей в голове. При этом мужчина уверен, что в его дочку стреляли из боевого оружия.

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В Алапаевске (Свердловская область) вынесли приговор 49-летнему местному жителю Сергею Карпицкому, которого обвиняли по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд установил, что летом 2022 года Карпицкий выстрелил из охотничьего ружья в голову 11-летней девочке. Сергея Карпицкого признали виновным по части 2 ст. 213 «Хулиганство» и по части 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего. Также он должен будет выплатить компенсацию 750 тысяч маме ребенка, пишет Е1. Происшествие случилось в июне 2022 года в Алапаевске. 11-летняя девочка гуляла с друзьями недалеко от своего дома в Нижней Синячихе, когда ей в голову попала пуля. Родители привезли дочь в больницу, где врачи ввели ее в кому. Отец девочки рассказывал, что ей придется всю жизнь жить с пулей в голове. При этом мужчина уверен, что в его дочку стреляли из боевого оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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