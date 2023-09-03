03 сентября 2023

Участник кровавой вписки в Екатеринбурге отказался писать заявление на обидчиков

Пострадавший на съемной квартире екатеринбуржец отказался писать заявление на обидчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Полицейские разыскали пострадавшего во время драки на съемной квартире на Рощинской Фото:

В Екатеринбурге полиция установила личность мужчины, которому якобы вырвали глаз во время вечеринки на съемной квартире на Рощинской. С его здоровьем все хорошо, тяжких травм нет. Заявление на обидчиков мужчина писать отказался, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Полиция установила личность мужчины, пострадавшего в ходе инцидента в съемной квартире на Рощинской. Гражданин утверждает, что получил телесные повреждения по собственной неосторожности, находясь в состоянии опьянения. При этом тяжких травм у него зафиксировано не было. Претензий пострадавший ни к кому не имеет, заявление писать отказался», — рассказали в полиции.

31 августа компания молодых людей сняла квартиру для вечеринки на улице Рощинской, но в какой-то момент что-то пошло не так — началась драка, после которой в доме осталось много крови и разбитых вещей. Уходить с кровавой вписки участникам застолья пришлось через окно, так как в квартире заклинило замок. Изначально сообщалось, что одному из парней вырвали глаз, но позднее эту информацию опровергли.

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В Екатеринбурге полиция установила личность мужчины, которому якобы вырвали глаз во время вечеринки на съемной квартире на Рощинской. С его здоровьем все хорошо, тяжких травм нет. Заявление на обидчиков мужчина писать отказался, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Полиция установила личность мужчины, пострадавшего в ходе инцидента в съемной квартире на Рощинской. Гражданин утверждает, что получил телесные повреждения по собственной неосторожности, находясь в состоянии опьянения. При этом тяжких травм у него зафиксировано не было. Претензий пострадавший ни к кому не имеет, заявление писать отказался», — рассказали в полиции. 31 августа компания молодых людей сняла квартиру для вечеринки на улице Рощинской, но в какой-то момент что-то пошло не так — началась драка, после которой в доме осталось много крови и разбитых вещей. Уходить с кровавой вписки участникам застолья пришлось через окно, так как в квартире заклинило замок. Изначально сообщалось, что одному из парней вырвали глаз, но позднее эту информацию опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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