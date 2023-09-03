Участник кровавой вписки в Екатеринбурге отказался писать заявление на обидчиков

В Екатеринбурге полиция установила личность мужчины, которому якобы вырвали глаз во время вечеринки на съемной квартире на Рощинской. С его здоровьем все хорошо, тяжких травм нет. Заявление на обидчиков мужчина писать отказался, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Полиция установила личность мужчины, пострадавшего в ходе инцидента в съемной квартире на Рощинской. Гражданин утверждает, что получил телесные повреждения по собственной неосторожности, находясь в состоянии опьянения. При этом тяжких травм у него зафиксировано не было. Претензий пострадавший ни к кому не имеет, заявление писать отказался», — рассказали в полиции.
31 августа компания молодых людей сняла квартиру для вечеринки на улице Рощинской, но в какой-то момент что-то пошло не так — началась драка, после которой в доме осталось много крови и разбитых вещей. Уходить с кровавой вписки участникам застолья пришлось через окно, так как в квартире заклинило замок. Изначально сообщалось, что одному из парней вырвали глаз, но позднее эту информацию опровергли.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.