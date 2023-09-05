В России начнут использовать золу при строительстве домов и дорог

06 сентября 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Золу планируют применять в строительстве домов и дорог по всей стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Золу, которая образуется после сжигания угля, планируется применять для строительства домов и дорог России. Такая мера позволит сэкономить свыше 113 миллиардов рублей до 2035 года, а также сделает стройку более экологичной. Такое предложение было озвучено на заседании комиссии по энергетике Госсовета. «В России планируется начать приоритетное применение золошлаков (ЗШО) при строительстве на федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов при подтверждении технико-экономической целесообразности», — пишут «Известия». В Минэнерго поддержали инициативу комиссии по энергетике Госсовета. По данным Минстроя, введение золы в бетон снизит стоимость производства матройматериала на 10-20%. Согласно подсчетам Минэнерго, к 2035 году экономия превысит 113 миллиардов рублей. Кроме того, такие меры снизят негативное воздействие на экологию и позволят сберечь до 14 миллионов тонн песка, щебня или суглинка. В ведомстве уточнили, что в России используется не более 18% от золы, получаемой от сжигания угля на теплоэлектростанциях. До 2035 года в ведомстве поставлена задача довести вовлеченность ЗШО в оборот до 50%.

Золу, которая образуется после сжигания угля, планируется применять для строительства домов и дорог России. Такая мера позволит сэкономить свыше 113 миллиардов рублей до 2035 года, а также сделает стройку более экологичной. Такое предложение было озвучено на заседании комиссии по энергетике Госсовета. «В России планируется начать приоритетное применение золошлаков (ЗШО) при строительстве на федеральных, региональных и местных стройках дорог и домов при подтверждении технико-экономической целесообразности», — пишут «Известия». В Минэнерго поддержали инициативу комиссии по энергетике Госсовета. По данным Минстроя, введение золы в бетон снизит стоимость производства матройматериала на 10-20%. Согласно подсчетам Минэнерго, к 2035 году экономия превысит 113 миллиардов рублей. Кроме того, такие меры снизят негативное воздействие на экологию и позволят сберечь до 14 миллионов тонн песка, щебня или суглинка. В ведомстве уточнили, что в России используется не более 18% от золы, получаемой от сжигания угля на теплоэлектростанциях. До 2035 года в ведомстве поставлена задача довести вовлеченность ЗШО в оборот до 50%.