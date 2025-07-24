Амурский губернатор сделал заявление после исчезновения самолета с людьми

В Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Благовещенск — Тында. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«Пропал с радаров пассажирский самолет АН-24, который летел из Благовещенска в Тынду», — написал Орлов в своем telegram-канале. Предварительно, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. К предполагаемому месту происшествия направлены подразделения МЧС России для проведения поисково-спасательных работ.
Связь с самолетом была потеряна в нескольких километрах от конечного пункта маршрута. Накануне в регионе прошла сильная буря, вызвавшая перебои с электроэнергией, водоснабжением и связью, особенно в городе Белогорск, где введен режим чрезвычайной ситуации.
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