Амурский губернатор сделал заявление после исчезновения самолета с людьми

Амурский глава: на борту пропавшего Ан-24 было 43 пассажира, из них 5 детей
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На борту находились 43 пассажира
На борту находились 43 пассажира Фото:

В Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Благовещенск — Тында. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Пропал с радаров пассажирский самолет АН-24, который летел из Благовещенска в Тынду», — написал Орлов в своем telegram-канале. Предварительно, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. К предполагаемому месту происшествия направлены подразделения МЧС России для проведения поисково-спасательных работ.

Связь с самолетом была потеряна в нескольких километрах от конечного пункта маршрута. Накануне в регионе прошла сильная буря, вызвавшая перебои с электроэнергией, водоснабжением и связью, особенно в городе Белогорск, где введен режим чрезвычайной ситуации.

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В Амурской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Благовещенск — Тында. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. «Пропал с радаров пассажирский самолет АН-24, который летел из Благовещенска в Тынду», — написал Орлов в своем telegram-канале. Предварительно, на борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа. К предполагаемому месту происшествия направлены подразделения МЧС России для проведения поисково-спасательных работ. Связь с самолетом была потеряна в нескольких километрах от конечного пункта маршрута. Накануне в регионе прошла сильная буря, вызвавшая перебои с электроэнергией, водоснабжением и связью, особенно в городе Белогорск, где введен режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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