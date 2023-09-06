Пермский край вошел в топ-5 регионов с самой низкой ипотечной ставкой

В августе 2023 в Пермском крае наименьшая средняя ставка по ипотеке составила 7,69%. Она стала одной из самых низких по стране, рассказали в пресс-службе банка Дом.рф.
«В банке Дом.рф проанализировали регионы с наименьшими средними ставками, по которым клиенты оформляли ипотеку в августе. В пятерке лидеров Пермский край — 7,69%», — сказано в релизе.
Самая низкая средняя ипотечная ставка в России была в республике Башкортостан — 6,64%. На втором месте — Новосибирская область (7,39%). Замыкает тройку лидеров Ростовская область (7,60%). Немного выше ставка в Самарской области (7,62%). Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком РФ, рынок продолжают поддерживать льготные ипотечные программы, которые ориентированы на строящиеся жилье, отметил заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми к сентябрю 2023 года выросла аренда жилья. За три месяца стоимость съемных квартир увеличилась на 10%
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