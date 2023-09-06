06 сентября 2023

Пермский край вошел в топ-5 регионов с самой низкой ипотечной ставкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Технический старт трамвайному движению в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, недвижимость, ипотека, многоквартирный дом
Льготные программы продолжают поддерживать рынок недвижимости Фото:

В августе 2023 в Пермском крае наименьшая средняя ставка по ипотеке составила 7,69%. Она стала одной из самых низких по стране, рассказали в пресс-службе банка Дом.рф.

«В банке Дом.рф проанализировали регионы с наименьшими средними ставками, по которым клиенты оформляли ипотеку в августе. В пятерке лидеров Пермский край — 7,69%», — сказано в релизе.

Самая низкая средняя ипотечная ставка в России была в республике Башкортостан — 6,64%. На втором месте — Новосибирская область (7,39%). Замыкает тройку лидеров Ростовская область (7,60%). Немного выше ставка в Самарской области (7,62%). Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком РФ, рынок продолжают поддерживать льготные ипотечные программы, которые ориентированы на строящиеся жилье, отметил заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми к сентябрю 2023 года выросла аренда жилья. За три месяца стоимость съемных квартир увеличилась на 10%

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В августе 2023 в Пермском крае наименьшая средняя ставка по ипотеке составила 7,69%. Она стала одной из самых низких по стране, рассказали в пресс-службе банка Дом.рф. «В банке Дом.рф проанализировали регионы с наименьшими средними ставками, по которым клиенты оформляли ипотеку в августе. В пятерке лидеров Пермский край — 7,69%», — сказано в релизе. Самая низкая средняя ипотечная ставка в России была в республике Башкортостан — 6,64%. На втором месте — Новосибирская область (7,39%). Замыкает тройку лидеров Ростовская область (7,60%). Немного выше ставка в Самарской области (7,62%). Несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком РФ, рынок продолжают поддерживать льготные ипотечные программы, которые ориентированы на строящиеся жилье, отметил заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми к сентябрю 2023 года выросла аренда жилья. За три месяца стоимость съемных квартир увеличилась на 10%
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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